Dvojníčka Kim Kardashian je posadnutá myšlienkou podobať sa na ňu: Za toto vyvalila už milión

Niektorí ľudia sú schopní urobiť všetko pre to, aby sa čo i len trochu podobali na svoju ikonu. Táto Britka je posadnutá myšlienkou podobať sa na Kim Kardashian. Utratila už milión libier na botox a značkové veci.

Mladá influencerka Chaly D.N. zbožňuje šou Kardashianky a ich rodina (Keeping Up With the Kardashians) a už 14 rokov je ich vernou fanúšičkou a sleduje každý ich krok. Zatiaľ čo iní na život obľúbených celebrít nazerajú len cez televízne obrazovky, Chaly sa snaží do posledného detailu kopírovať ich životný štýl, informuje portál Mirror. Mnohí ľudia túžia po dizajnérskych outfitoch a doplnkoch, ona rozhadzuje hotovosť na všetky strany. Chaly D.N. z Londýna tvrdí, že už minula približne milión libier (približne 1 164 000 eur) za nákup luxusných predmetov, vrátane oblečenia, kabeliek a topánok, rovnakých ako tie, ktoré nosí jej ikona Kim Kardashian.

Chaly, ktorá sa nápadne podobá na hviezdu reality šou, predviedla svoj neuveriteľný šatník a vysvetlila, ako ju Kim zaujala. Jedného dňa narazila na jej Instagram a myslela si, že vyzerajú podobne.„Ľudia mi neustále hovoria, že sa na Kim podobám. Každú chvíľu, keď ma vidia na ulici alebo na večierku. Kdekoľvek. Často si ma aj fotia, milujem pozornosť," povedala.

Influencerka, ktorá má na sociálnych sieťach viac ako 740 000 sledovateľov zdôrazňuje, že nepodstúpila žiadny chirurgický zákrok, vďaka ktorému by vyzerala viac ako Kim. Podľa jej slov jediné, čo si dala spraviť, bol vždy len botox a výplne. „Nesnažím sa vyzerať ako ona, vyzerám prirodzene ako ona,“ dodáva. A hoci sa nesnaží podobať na americkú hviezdu fyzicky, rozhodne sa snaží čo najviac sa jej priblížiť výberom oblečenia. Len na návrhárske kabelky minula okolo 400 000 libier (465 000 eur), aby držala krok s tými, ktoré nosí samotná Kim. V jej šatníku nájdete drahé kúsky od značiek ako Balmain, Gucci a Prada.

Pripustila, že jej rodina a priatelia sa často obávajú, že míňa príliš veľa a zachádza priďaleko. Ona si z toho ale ťažkú hlavu nerobí. Jediné, čoho sa obáva, je strata vlastnej identity. Chaly hovorí, že aj keď je jej štýl založený na Kim Kardashian, sú to dve rozdielne osoby a obáva sa, že by jedného dňa stratila samu seba.