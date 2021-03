Odborníci sú zdesení postojom vlád v kauze AstraZeneca: Váhanie nás bude stáť tisíce životov!

Nezodpovedné, krátkozraké, populistické. Odborníci nešetria kritikou v súvislosti s rozhodnutiami európskych krajín, ktoré na niekoľko dní pozastavili očkovanie vakcínou AstraZeneca.

Chceli sa zapáčiť verejnosti, ktorá bola vystrašená správami o výskyte krvných zrazenín u ľudí zaočkovaných touto vakcínou. Vo výsledku nás však tieto rozhodnutia budú stáť mnoho ľudských životov.

Väčšina krajín sa k očkovaniu vrátila bezprostredne po tom, ako Európska lieková agentúra (EMA) vyhlásila, že vakcíny sú v poriadku. Dokonca potvrdila indície, že výskyt nebezpečných krvných zrazenín u ľudí zaočkovaných AstraZenecou je nižší ako v celkovej populácii. To, že v najľudnatejších európskych krajinách, ako sú Nemecko, Francúzsko či Taliansko, došlo k niekoľkodňovému zdržaniu vakcinácie, by sa však malo už onedlho odraziť aj na zvýšenej úmrtnosti na koronavírus.

Nejde totiž len o to, že vakcinácia sa zdržala. Ešte väčšie škody spôsobia tieto rozhodnutia vo vedomí ľudí. Mnohí sa vakcinácie báli aj doteraz, teraz však počet váhajúcich opäť narastie. „Toto zdržanie, ale aj neistota v hlavách ľudí budú mať pravdepodobne za následok stratu tisícov životov,“ povedal vo štvrtok Peter Openshaw, profesor experimentálnej medicíny z Kráľovskej univerzity v Londýne.

Súhlasí s ním aj známy nemecký imunológ Carsten Watzl, podľa ktorého sa takto vyhodili do koša desaťtisíce príležitostí na zaočkovanie konkrétnych ľudí. Watzl adresoval svojim spoluobčanom naliehavú výzvu, aby sa neváhali dať zaočkovať AstraZenecou a zbytočne nečakali, kým na nich príde rad vo vakcinácii Pfizerom.

Nie všetky krajiny navyše rozhodnutie EMA prinútilo k tomu, aby sa opäť pustili do vakcinácie AstraZenecou. Nórsko iba oznámilo, že verdikt EMA „berie na vedomie“, no zrušiť zákaz tejto vakcíny by bolo predčasné. Podobne zareagovali napríklad aj Švédsko a Dánsko.

Úplne iné problémy majú medzičasom vo Francúzsku, kde opäť rapídne narastá počet novonakazených. Po tom, čo za štvrtok zaznamenali vyše 38-tisíc nových prípadov koronavírusu, začali médiá aj odborníci hovoriť o tretej vlne pandémie.Na porovnanie, v stredu bolo nových prípadov 30-tisíc. Francúzska vláda na situáciu zareagovala okamžitým oznámením o tvrdom lockdowne v 16 najviac postihnutých departmentoch vrátane Paríža a jeho okolia.