Herci Mosný a Cinkota v šou Tvoja tvár znie povedome: Trápenie počas vystúpenia!

Museli sa s tým popasovať. Zábavná markizácka šou Tvoja tvár znie povedome je u divákov veľmi obľúbená.

Za úspechom určite stoja aj fascinujúce masky, pod ktorými len ťažko spoznáte, kto sa za nimi naozaj skrýva. No aj majster tesár sa občas trošku utne a najnovšie premeny tváre prinesú Dušanovi Cinkotovi (50) a Braňovi Mosnému (33) poriadny diskomfort počas vystúpenia.

Šou Tvoja tvár znie povedome je v plnom prúde a na svetlo sveta sa dostane tretia epizóda. V nej sa poriadne zapotia herci Dušan Cinkota, ale aj Braňo Mosný, ktorých spájal rovnaký problém v podobe zle utesnenej zubnej protézy. „Ale som si to parádne užil. Môžem si dať dole zuby?“ zaznejú prvé slová Cinkotu po vystúpení Jasona Derula. No ani najbystrejšiemu oku a uchu diváka určite neujde, že nasadené zuby hercovi robili nepríjemnosti, čo sa aj ukázalo na jeho reči.

„Chvíľami som mala pocit, že ťa v noci navštívila zúbková víla. Zvážila by som návštevu logopéda. A ten nos narobil obrovské divy,“ okomentuje Zuzana Šebová. „Áno, aj s dýchaním narobil problém,“ potvrdí to Cinky. No a aby neostalo len pri jednom, zuby narobili šarapatu aj Braňovi Mosnému, ktorý sa po vystúpení bude snažiť si protézu nastrkovať naspäť, keďže mu nedržala tak, ako mala.

„Tento druh maskovania obnáša určitý diskomfort, ktorý, bohužiaľ, je spojený s 3D mejkapom. Obzvlášť, keď maskujeme účinkujúcich, ktorí s daným interpretom nemajú žiadny spoločný fyziognomický znak. Keď niekomu prilepíte na tvár novú „tvár“, či jej časť, alebo vložíte do úst ďalšie zuby, ktoré nezodpovedajú jeho pôvodným zubom, na ktoré je človek zvyknutý, je prirodzené, že pociťuje isté obmedzenia,“ povedala pre Nový Čas PR manažérka Adriana Podobová.