Katka Brychtová si nesplnila svoj sen: Herečkou som byť nemala

Prvý plán nevyšiel. Obľúbená moderátorka Katka Brychtová (53) sa do povedomia divákov dostala najmä vďaka relácii Pošta pre teba.

A aj keď je obrovská profesionálka vo svojom remesle, nebola to jej vysnívaná predstava. Pravdepodobne len málokto vedel, že jej cesty sa mali uberať pôvodne úplne iným smerom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vždy usmievavá moderátorka a herečka Katka Brychtová je dlhoročnou tvárou verejnoprávnej televízie. Väčšina si jej meno jednoducho hneď spojí s moderátorským a hereckým povolaním, ale málokto vie, že o dráhe herečky ako dieťa rozhodne nesnívala. „Asi ako všetky deti v tom období som rada pozerala Zlatú bránu, ale aj keď som rada spievala, vedela som, že speváčka zo mňa nebude. A nemala som ani nejaké herecké ambície.

Ako jedenásťročná som začala chodiť do divadla Ludus a vďaka tomu som už ako dvanásťročná hrala v nejakej inscenácii a v štrnástich ma obsadili do seriálu. Ale ani vtedy som nerozmýšľala nad tým, že by to raz bolo mojím povolaním,“ prezradila v rozhovore pre Rytmus života. No osud to zariadil úplne inak.

„Herectvo prišlo až potom, a trochu nečakane. Celé gymnázium som sa totiž pripravovala na štúdium tlmočníctva a prekladateľstva z francúzštiny, ale kombináciu, ktorú som si vybrala, nakoniec ten rok neotvárali. A tak som prihlášku poslala na VŠMU. Našťastie, naši ma podporili, mimochodom, rovnako ako o štyri roky neskôr moju sestru. Ani raz sme od nich nepočuli, čo to vymýšľame,“ dodala šarmantná Katka.