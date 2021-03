Nečakaný zvrat v šou Svadba na prvý pohľad: Problémy v Dubaji! Veronika Adamovi poriadne naložila

Láska hory prenáša. To si mysleli aj dvaja mladí zaľúbenci Adam (25) a Veronika (29) pri svojom prvom stretnutí pred svadobným oltárom.

Ich vzájomné sympatie v programe Svadba na prvý pohľad boli neprehliadnuteľné. Pôjde v tomto prípade naozaj o láskyplný vzťah, alebo sa ich spoločná budúcnosť zrúti ako domček z karát? Zdá sa, že počiatočné poblúznenie vôbec nemusí mať sladký koniec. Počas svadobnej cesty v Dubaji nastanú prvé nezhody vo viacerých vážnych otázkach a mladomanželia si tak budú musieť zložiť ružové okuliare.

Pokiaľ človek nezariskuje, nemôže nič získať. Presne to si povedali barbier Adam a fitnestrénerka Veronika, keď sa rozhodli prihlásiť do svadobnej šou. Napätie pred oltárom sa dalo krájať a keď Adam prvýkrát uvidel Veroniku v svadobných šatách, mohol na nej oči nechať. „Má krásne vlasy, oči, úsmev, veľmi sa mi páči,“ škeril sa elegán do televíznych kamier. V nemom úžase z neho zostala aj nevesta, a tak na seba prvé bozky počas svadobnej hostiny nenechali dlho čakať.

Po prvotnom vzplanutí sa však celý ich vzťah otočil hore nohami. Nevesta je chladná ako ľad a hoci predtým by svojho manžela nosila na rukách, teraz pre neho ledva nájde pekné slovo. Už prvé spoločné dni začali odkrývať ich rozličné povahy, a tak je otázne, či v tomto prípade trojica expertov na vzťahy trafila do čierneho. Zatiaľ to totiž rozhodne na žiadnu veľkú lásku nevyzerá!

Začína ju iritovať

„Preber sa, sme v Dubaji,“ prihovorí sa ženích svojej polovičke v taxíku. Obaja si od svadobnej cesty sľubovali veľmi veľa, avšak úsmevy a pohodu vystriedajú únava a nervozita. Zatiaľ čo Adam chce ísť spoznávať mesto a vrhnúť sa medzi mrakodrapy, Veronika by najradšej zostala zatvorená v izbe a chvíľu si pospala. Mladá nevesta však nie je ten typ človeka, ktorý by mal problém pomenovať svoje pocity.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Trochu ma začína iritovať to jeho macherské správanie, tá chôdza. Aj to, ako na mňa vyštekol - To nie, nepôjdeš spať, čo si normálna?!“ nedá si fitneska servítku pred ústa. Atmosféra hustne a dusno už nie je iba pod púštnym slnkom. Oheň je ihneď na streche, zahasiť ho však bude skutočne náročné.

„Je to taký hundroš. Dosť sa sťažuje, vždy si nájde niečo negatívne, na čo musí frflať.“ Je možné, aby mladomanželia po takomto búrlivom začiatku dokázali spolu na svadobnej ceste vôbec vychádzať? Zdá sa, že v mnohých veciach sú absolútne nekompatibilní a ich spoločná budúcnosť sa otriasa v základoch.

Rozdiely v prioritách

Najväčšou hrozbou pre mladý pár sú ich priority. Zdá sa, že v tomto ohľade nemôžu byť od seba odlišnejší. „Tým, že mám 29 rokov, tak mám ešte nejaké plány na rok-dva, ale potom by som už chcela prvé dieťa. Muž by mal materiálne zabezpečiť rodinu a on ešte na to nie je pripravený. Neviem, či máme spoločné vízie,“ obáva sa Veronika. Svojho partnera považuje za „snílka“, ktorý sa ešte len hľadá, navyše jej nedokáže prejaviť dostatočnú pozornosť.

Blondínka má pocit, že si prešla dostatočným množstvom vzťahov na to, aby dokázala prečítať Adamovu nevyzretosť. Jemu sa rovnako nepáči aktuálny stav ich vzťahu a obáva sa najhoršieho. „Čím viac spolu trávime čas, tak mám pocit, že to asi smeruje opačným smerom.“ Či teda ich láska napokon vydrží, je tak nateraz otázne.