Bodka za dramatickým bojom o deti: Vera Wisterová dostane za únos mastnú sumu!

Nočná mora Very Wisterovej sa začala v novembri 2019, keď jej vtedajší manžel Jeremy Hulsh (41) uniesol ich synov Harlowa (8) a Thea (6) do USA.

Bez vedomia Wisterovej sa s nimi ukryl u rodiny a potom sa to všetko začalo. Prípravy na súdny spor v Amerike trvali dlhé mesiace a stáli státisíce eur, čo položilo moderátorku na kolená. Po tom, čo jej súdy deti vrátili, Vera začala bitku o náhradu masívnych nákladov, ktoré sa podľa jej žiadosti na súde vyšplhali až do výšky 418-tisíc eur. Jeremy však prezieravo vyhlásil bankrot, ale napriek tomu sa Wisterová určitej sumy predsa len dočkala!

Wisterová absolvovala týždňové súdne pojednávania v Chicagu v štáte Illinois s armádou amerických, ale aj slovenských právnikov, ktorí ju stáli majland. Podľa dostupných dokumentov len právnici zhltli sumu takmer 368-tisíc eur. Zvyšné boli ostatné náklady na rôzne súdne poplatky, letenky pre Veru či slovenskú vetvu právnikov, ubytovanie, posudky a iné nevyhnutné veci, ktoré sa aj s advokátmi rátali spolu v sume 418-tisíc eur.

Všetko toto vzniklo po tom, čo musela moderátorka začať bojovať o svojich milovaných synov, ktorých Jeremy uniesol len v tričkách a teplákoch z bratislavského nákupného centra ešte v novembri 2019. Dlhé týždne Vera nevedela, kde sú, až napokon využila služby súkromného detektíva, ktorý ich našiel až v Amerike. Prebdené noci bez svojich detí striedali cesty do USA, kde sa Vera pripravovala s právnikmi na súdny proces, ktorým chcela deti získať späť.

Napriek tomu, že je Wisterová dlhé roky úspešnou moderátorkou, ktorá si dokáže dobre zarobiť, náklady na boj o deti bol aj pre ňu obrovským sús­tom. Navyše jej exmanžel vyhlásil bankrot, ktorým sa chce plateniu oblúkom vyhnúť. Vera sa však nevzdáva.

Väčšinu pokryje

Právnici by stáli horibilnú sumu, ktorá by bola poriadnym sústom aj pre známu a dobre zarábajúcu moderátorku. Pôvodne žiadala pre nich sumu 368-tisíc eur, ale súd jej odklepol len 266-tisíc eur! Stále tak zostáva suma, ktorá zostane na pleciach Wisterovej, avšak oproti pôvodnej je to v jej prípade na konečne hlboký výdych jej peňaženky. Za ostatné výdavky, ktoré si Vera nárokovala, toho veľa nedostane a z pôvodnej sumy približne 76-tisíc eur uvidí približne len 21-tisíc eur.

Oproti státisícovým sumám je to však viac stráviteľná suma, ktorú bude schopná moderátorka zaplatiť z vlastného vrecka. Z pôvodných 418-tisíc eur tak Vere súd odklepol celkovo niečo vyše 223-tisíc eur, ktoré by jej mal zaplatiť jej ex. Ten sa však stále oháňa bankrotom a tvrdí, že má majetok len v hodnote 3 450 eur!

Dostane sa k peniazom?

Vzťahy Wisterovej s otcom jej synov sú na bode mrazu. Ako Vera Novému Času v minulosti priznala, komunikácia s exmanželom a jeho rodinou nebola možná, a tak je to dodnes. Podľa súdnych dokumentov je však zrejmé, že Jeremy nepoprel, že deti zo Slovenska uniesol, avšak nie je ochotný platiť náklady, ktoré Vera žiada.

O jeho bankrote, ktorý vyhlásil krátko po návrate detí na Slovensko, bude tak ešte rozhodovať americký súd, ktorý si myslí, že napriek jeho tvrdeniu, že je nemajetný, by mal byť schopný v budúcnosti zaplatiť sumu, ktorú Vere súd odklepol. Kedy sa teda napokon Wisterová peňazí reálne dočká, bude jasné až po bankrotovom súde, ktorý exmanželov ešte len čaká. Moderátorke, ktorá má deti od leta 2020 konečne doma, to však rozhodne stojí za každé jedno euro.