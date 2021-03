Frustrovaná sexi playboy modelka, Maria si sťažuje na lockdown: Toto mi neskutočne chýba

Kedy sa konečne svet vráti do normálu? Prísny lockdown trápi aj ruskú modelku Mariu Liman (26). Nevie sa dočkať, kedy si opäť vyrazí s chlapmi.

Ako píše The Sun, 26-ročnej playboy modelke už lezie lockdown na hlavu. Je frustrovaná z toho, že nemôže spoznávať nových mužov a ani si nepamätá, kedy naposledy bola na rande.

Príťažlivú brunetku si verejnosť obľúbila, keď v roku 2018 podporovala počas turnaja svoju rodnú krajinu - Rusko. V súčasnosti žije v Londýne a nudu zabíja fotením horúcich snímok. Určite nimi potešila nejedného muža na Instagrame. Na tejto sociálnej sieti má viac ako milión followerov. Najnovšie im prezradila, čo ju naozaj trápi.

„Počas karantény nemôžem stretnúť mužov alebo chodiť na rande. Chcem tiež ísť nakupovať, potrebujem nové šaty a už som zabudla, ako chodiť v podpätkoch," uviedla Maria. Počas náročného obdobia, kedy celý svet bojuje proti pandémii koronavírusu, si uvedomila, ako veľmi jej chýba osobná interakcia. „Bola som v Dubaji na svoje narodeniny a nemohla som uveriť, že stále existujú krajiny, ktoré zostali väčšinou otvorené," dodala. "Všetky reštaurácie boli otvorené a nikto sa pandémie neobával," opísala momenty z dovolenky.

Od roku 2019 žije v Londýne, no chcela by sa vrátiť do Ruska. "Vo Veľkej Británii sa nedeje nič zaujímavé, veľa ľudí tu ochorelo. Úprimne si myslím, že keď dôjde k ukončeniu lockdownu, mnohým ľuďom zostanú vážne problémy s duševným zdravím," vyjadrila svoj názor.

Hoci sa nemôže v súčasnosti stretávať s mužmi, našla si iné riešenie. Zaregistrovala sa na stránke Only Fans, kam pridáva šteklivé fotografie a nebráni sa konverzácii s jej nápadníkmi.

Maria sa musela zmieriť s tvrdou štátnou uzáverou a hoci musela upustiť zo spoločenského života, rozhodne sa nenudí. Účinkovala v anglickom filme Long Therapy is Inevitable a príprava jej zabrala množstvo času. Nestíhala ani sledovať futbalové zápasy, kde hral jej obľúbený klub Chelsea.