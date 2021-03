Joe Biden terčom posmechu: Pán prezident, nabudúce pozor na nohy!

Americký prezident Joe Biden (78) si vyrobil poriadny trapas.

Joe Biden si zjavne bude musieť dať nabudúce väčší pozor. Pri nastupovaní do Air Force One zakopol na schodoch v Andrewsovej vojenskej základni. A nestalo sa to len raz, ale rovno dvakrát!

Prezidentovi chvíľu trvalo, kým sa pozviechal, no potom zamával prítomných na rozlúčku. "Prezident Biden sa pošmykol na schodoch cestou do Air Force One, ale som rada, že vám môžem oznámiť, že je v poriadku a nepotreboval ošetrenie lekárom, ktorý cestoval s ním. Nebolo to nič viac ako pošmyknutie na schodoch," cituje New York Post hovorkyňu Bieleho domu Kate Bedingfield.