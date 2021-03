Incident z Európskej ligy neutícha: Slavia zvažuje rázne kroky!

Európska futbalová únia (UEFA) v piatok potvrdila, že vyšetruje incident, ktorý poznačil odvetne osemfinálové stretnutie Európskej ligy medzi Glasgow Rangers a Slaviou Praha.

"Čakáme na podrobné správy od prítomných delegátov, aby sme mohli udalosť ďalej komentovať," citovala agentúra dpa vyhlásenie UEFA. Odveta osemfinále Európskej ligy UEFA 2020/2021 medzi Rangers a Slaviou (0:2) mala vo štvrtok na Ibrox Parku nechutnú dohru. Domáci klub obvinil slavistu Ondřeja Kúdelu z rasizmu a v útrobách štadióna hráča českého majstra fyzicky napadol Glen Kamara. Hostia museli opustiť štadión s policajným sprievodom. "Zošívaní" akýkoľvek rasizmus striktne popierajú.

"Dúfam, že to UEFA nezametie pod koberec," vyjadril sa tréner domácich Steven Gerrard. Sám Kúdela rasizmus úplne vylúčil a neskôr priznal, že v emóciách Kamarovi adresoval vulgárnu nadávku "fu.. guy". Hovorca Slavie Michal Býčka potvrdil, že hráčov hostí po zápase nepustili priamo do šatne a Kamara Kúdelu napadol, viackrát ho udrel päsťou do tváre, aj pred očami kouča Gerrarda a zástupcov UEFA. "Slavia sa kategoricky ohradzuje voči tomu, že Ondřej Kúdela akokoľvek rasisticky urazil hráča súpera. Šokuje nás, že po zápase prišlo k fyzickému napadnutiu nášho hráča. Na žiadosť Slavie rieši prípad polícia a želáme si podrobne vyšetriť celú situáciu zo strany UEFA. Ide o nechutné obvinenie nášho hráča," napísal šéf "zošívaných" Jaroslav Tvrdík na sociálnej sieti.

"Celá udalosť je podrobne popísaná v protokole o zápase a Slavia po návrate klubu do Českej republiky zváži aj podanie trestného oznámenia," cituje internetový portál sport.aktualne.cz stanovisko Pražanov. Trestné oznámenie by sa malo týkať napadnutia Kúdelu Kamarom.

"Úplne odmietam rasizmus. Kamarovi som povedal v emóciách, po dvoch červených kartách a viacerých brutálnych zákrokoch, že je zas... chlapík," potvrdil Kúdela incident. Hlavný rozhodca riešil mohutné strkanice a "naháňačku" Kúdelu domácimi hráčmi, ukazoval, že počul nadávku a udelil mu žltú kartu.

Fína Kamaru, ktorý je tmavej pleti, sa zastal kouč Gerrard: "Som naozaj naštvaný, ťažko sa mi to teraz opisuje. Viete, mám s Glenom aj ďalšími hráčmi naozaj silný vzťah a nemám dôvod mu neveriť. Je to choré, otrasné. Niektoré veci sú skrátka väčšie ako futbal. Verím, že sa tým budú kompetentní zaoberať a nezametú celý incident pod koberec. Nebudem opakovať slovo, ktorá hráč Slavie povedal. Nerozumiem ale, prečo niekto príde k súperovi v momente, keď je skoro po zápase a so zakrytými ústami mu niečo také zareve priamo do ucha. Ak by moji hráči chceli opustiť ihrisko, podporím ich."

Slavia si druhýkrát za tri roky vybojovala postup do elitnej osmičky, keď pred týždňom v Edene remizovala 1:1. Domácim veľa nedovolila, dala dva pekné góly a jej hráči boli častým terčom domácich faulov. Frustrovaní futbalisti Rangers sa prezentovali mnohými zákrokmi za hranicou fair play, čo rezultovalo do dvoch červených kariet. Brankára Ondřeja Kolářa dokonca musel tréner Jindřich Trpišovký vystriedať, keď ho vysokou nohou trafil do tváre Kemar Roofe a spôsobil mu krvavé zranenia. V drese hostí hral do 58. minúty slovenský reprezentačný stredopoliar Jakub Hromada.