Lenka si z hobby urobila originálne živobytie: Vyštudovaná bankárka maľuje folklór na kabelky

Jej vášňou je maľovanie folklórnych motívov na čokoľvek. Lenka Repiská (35) z Novej Bane síce vyštudovala bankovníctvo a rozvoj regiónu, už tri roky sa však venuje vytváraniu jedinečných motívov na kabelky, topánky či drevené krížiky. Mladá mamička sa snaží, aby každé jej dielo bolo originálom.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Lenka (35) už ako dieťa rada maľovala, no nikdy nič také neštudovala a ani sa maľbe nevenovala. Zmenilo sa to až pri druhej materskej dovolenke, keď pre synčeka pomaľovala rôznymi ornamentmi, srdiečkami a kvietkami prvé maličké topánočky. „Pochválila som sa nimi na sociálnej sieti, no a na moje prekvapenie mali veľký úspech. Začala som teda maľovať viac a viac a na rôzne kúsky oblečenia. Najväčšej obľube sa tešia kabelky,“ prezradila sympatická mamička, ktorá najprv tvorila jednoduchšie maľby, no neskôr už boli aj zložitejšie a väčšie.

Bez šablóny

Lenka sa zamerala na folk štýl. Jej tvorbu tvoria prevažne autorské maľby, ktoré si sama tvorí a vymýšľa. „Pri maľovaní nepoužívam žiadne šablóny ani pomôcky na maľbu. Všetky moje ornamenty sú maľované voľnou rukou podľa vlastnej fantázie. Iba na objednávku maľujem podľa želanej predlohy,“ vysvetlila Repiská.

Tvorenie na menšie kabelky jej trvá jednu–dve hodiny, no maľovala aj dlhú sukňu, a to bolo až dva týždne. „Keď vidím nejakú kabelku, hneď viem, ako by som ju namaľovala,“ uviedla nadaná umelkyňa, ktorá do tvorenia zapojila aj manžela Pavla (41) a spoločne tvoria krásne maľované drevené krížiky, svietniky či jedinečné skrinky. Základom jej tvorby sú však kabelky, oblečenie a topánky, no maľovala už aj na pánsku pracovnú prilbu pre kamaráta, ktorý pracuje v zahraničí.

Originálne kúsky si tak našli fanúšikov nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Maďarsku a jej maľby už cestovali aj do Dánska, Holandska, Írska či Kanady. „Keďže máme dve malé deti, ktoré sú teraz kvôli koronavírusu doma, pracujeme najmä po nociach. Máme veľa nápadov, no málo času,“ zakončila Repiská.