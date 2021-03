Jana Gantnerová ml. pred slalomom: Obetuje Peťa malý glóbus kvôli celkovému triumfu?

Dnes je Deň D. Lyžiarku Petru Vlhovú (25) čaká prvý mečbal na ceste za ziskom veľkého krištáľového glóbusu.

Vo finálovom slalome Svetového pohára vo švajčiarskom Lenzerheide jej stačí skončiť na hocijakom bodovanom mieste. Peťa by tak vstúpila do histórie ako prvá Slovenka s celkovým víťazstvom v SP. Podľa bývalej reprezentantky Jany Gantnerovej ml. (31) Vlhová nepôjde na istotu, ale naplno s cieľom obhájiť aj malý glóbus za slalom!

Dilemu - neriskovať, skončiť do 15. miesta a získať veľký glóbus, alebo dať do oboch slalomových kôl všetko a pokúsiť sa aj obhájiť triumf v hodnotení tejto disciplíny, podľa Gantnerovej Vlhová určite nerieši.

„Petra na celkový triumf potrebuje päť bodov v hocijakej disciplíne. Jediné nebezpečenstvo vidím, ak by Lara Gutová-Behramiová, ktorá vynecháva slalom, vyhrala obrák a Peťa by vypadla v obidvoch pretekoch, alebo nebola do 15. miesta, čo nie je pravdepodobné. Konkurencia nie je veľká,“ povedala pre Nový Čas bývalá olympionička a vysvetlila:

„Myslím si, že slalom nepôjde na istotu, lebo je reálna možnosť malého glóbusu a bude chcieť oň zabojovať. Nedomnievam sa, že s tímom zvolia vyčkávaciu taktiku. Pôjde naplno a v nedeľu v obráku tak, aby došla do cieľa. Ak by sa jej totiž v slalome prihodil nejaký špicar.“

Obhajuje pravidlo

Na Slovensku máme momentálne dve súperiace lyžiarske asociácie. Ako Vlhovej úspechy ovplyvnia naše lyžovanie? „Už to, že vlani získala dva malé glóbusy a predtým v Aare kompletnú sadu medailí z majstrovstiev sveta, je najlepším dôkazom, aká to je výborná a úspešná lyžiarka. Máme dva zväzy, a to je to problém. S tým ona nemá nič spoločné. Ani výsledkovo, ani so smerovaním nášho lyžovania,“ zamyslela sa Gantnerová.

Vlhovú čaká jeden z najdôležitejších dní v živote. Deň predtým niekto trénuje, iný sa ponorí do svojho vnútra, relaxuje... „Je to individuálne a na rozhodnutí pretekára a trénera. Každý má iný spôsob, ako sa naladiť,“ pokračovala niekdajšia účastníčka kolotoča Svetového pohára, ktorá citlivo vníma aj kritiku, že za zrušený finálový zjazd a super-G mala byť náhrada. „Na finále sa nemôže špekulovať s dátumami. Na jednej strane je to férové, lebo napríklad teraz to nevyhovuje Lare, nabudúce sa to ale môže stať niekomu inému. Ide aj o športové šťastie. Pravidlo by sa nemalo meniť. Nie je priestor na špekulácie. Švajčiari by napríklad mohli poprehadzovať program a dať najskôr technické disciplíny a pri peknom počasí rýchlostné. A vyhovovalo by to im.“

Svetový pohár

Celkové poradie SP: 1. VLHOVÁ (SR) 1 352 b, 2. Gutová-Behramiová (Švaj.) 1 256, 3. Gisinová (Švaj.) 1 025...

Poradie v slalome: 1. VLHOVÁ 612 b, 2. Liensbergerová (Rak.) 590, 3. Shiffrinová (USA) 575...