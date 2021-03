Hokejista Marek Hrivík prežíva sezónu snov: Pobijem sa o kráľa švédskej ligy!

Zažíva najlepšiu sezónu v kariére! Hokejový útočník v službách švédskeho Leksandu Marek Hrivík (29) je aktuálne najlepším legionárom súťaže. Momentálne je na druhej priečke produktivity so 47 bodmi a na lídra, švédskeho útočníka Daniela Zaara, stráca štyri kolá pred koncom základnej časti iba 3 body!

Hrivík patrí nielen medzi lídrov Leksandu, ale odborníci ho dokonca zaradili do elitnej formácie celej súťaže. „Som rád, že sa mne i samotnému klubu v tomto ročníku darí. Momentálne nám patrí piata priečka a naším hlavným cieľom je vybojovať si štyri kolá pred koncom základnej časti priamy postup do play-off, kde ide šesť tímov,“ povedal na úvod pre Nový Čas skúsený útočník Marek Hrivík.

Slovenský reprezentant doposiaľ odohral v aktuálnom ročníku 40 zápasov, v ktorých strelil 11 gólov a na 36 prihral. Žilinskému odchovancovi patrí v celkovej produktivite skvelé druhé miesto a na lídra súťaže Daniela Zaara z konkurenčného tímu Rögle stráca iba tri body. „Samozrejme, že v posledných štyroch dueloch sa ešte pobijem o prvé miesto, čo by bola fantázia. Ale mojou prioritou je, aby sme išli priamo do play-off a tam sa podarilo Leksandu postúpiť čo najďalej,“ dodal Hrivík, ktorý by sa tak mohol stať prvým Slovákom, ktorý by v histórii vyhral kanadské bodovanie vo Švédsku. Jeho krajanovi a spoluhráčovi z tímu Petrovi Cehlárikovi patrí 12. priečka s 36 bodmi.