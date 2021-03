Pellegrini: Matovič na čele vlády je veľkým nešťastím pre Slovensko, tento krok koalície by považoval za chybu

Expremiér a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini tvrdí, že ho zatiaľ nik z vládnej koalície neoslovil s tým, aby ako opozícia vyvolali hlasovanie o dôvere premiérovi.

V súčasnosti by to považoval za chybu, počkať chce na vývoj koaličnej krízy nasledujúci týždeň. Namieta, že táto situácia trvá už dlho a ovplyvňuje aj chod parlamentu. Premiér Igor Matovič (OĽANO) by mal podľa neho úplne odísť z exekutívy, pretože kozmetická úprava na jeho poste či jeho odchod do inej funkcie vo vláde, by nič nevyriešili.

Pellegrini v súvislosti s možnými rokovaniami s koalíciou hovorí o jasnom postoji jeho mimoparlamentnej strany Hlas-SD. Tá by podľa neho v nijakom prípade nemohla byť "účastná nejakej potenciálnej koalície pred parlamentnými voľbami". Tvrdí, že si musia prejsť riadnymi voľbami a získať mandát od ľudí. Myslí, že vyvolať v súčasnosti hlasovanie o dôvere, by bolo chybou. "Pretože dať rozhádanej skupine ľudí šancu sa zasa zomknúť voči jednému nepriateľovi, by bolo úplne netaktické a nelogické. Ten čas ešte príde. Uvidíme, ako dopadne budúci týždeň, čo sa do budúcej stredy udeje," vysvetlil. Následne podľa jeho slov zvážia ďalšie kroky ako opozícia.

"Igor Matovič na čele vlády je veľkým nešťastím pre Slovensko. Po tom všetko, čo už predviedol, nemá morálne ani odborné právo zastávať akýkoľvek budúci post vo vláde," namieta Pellegrini. Myslí si tiež, že vládna kríza trvá už dlho a štát je "rukojemníkom tejto zvláštnej hry". Pripúšťa, že je tým zasiahnutý už aj chod parlamentu. Hoci vládna koalícia naďalej deklaruje ústavnú väčšinu, priebeh schôdze označil za chaotický. Argumentuje neúčasťou predkladateľov v pléne, z dôvodu čoho sa museli presúvať viaceré body programu. Hovorí tiež, že pre koaličnú krízu nie sú ani koaličné dohody a poslanci nevedia, ako sa bude hlasovať.