Aký by mal byť nový minister zdravotníctva: Zdravotné poisťovne majú jednoznačnú predstavu

Nový minister zdravotníctva by mal do rezortu priniesť súdržnosť, mal by byť pripravený na reformu a úspešne zvládnuť boj s pandémiou nového koronavírusu.

Na otázku TASR, aký by mal byť nový šéf rezortu zdravotníctva, to uviedli zástupcovia všetkých troch zdravotných poisťovní. Hovorca VšZP Matej Neumann si myslí, že najdôležitejšou úlohou nového ministra bude ochrana životov ľudí. "Budúci minister zdravotníctva, najdôležitejšieho a zároveň najťažšieho rezortu, by mal byť odvážny človek s jasnou víziou, presným plánom, ako zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti s cieľom vytvoriť, zrealizovať a implementovať zásadnú reformu slovenského zdravotníctva s pomocou tých najskúsenejších odborníkov," uviedol. Experti: Kedy začneme uvoľňovať opatrenia? Slová Krčméryho vám vlejú nádej do žíl! V štátnej zdravotnej poisťovni veria, že nasledujúce obdobie prinesie pozitívnejší vývoj epidemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, aby sa nový minister zdravotníctva mohol naplno venovať aj iným témam a naštartovať potrebnú a komplexnú reformu zdravotníctva. Nový minister zdravotníctva by mal vedieť zjednotiť sektor zdravotníctva, hovorí PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský. Zdôraznil, že v zdravotníctve musia všetci ťahať za jeden povraz a bojovať spolu za to, aby bolo lepšie. "Nie rozdeľovať sa a bojovať proti sebe. Raz to boli lekári a sestry, potom zdravotné poisťovne a poskytovatelia, všeobecní lekári a špecialisti či zdravotníci a pacienti. Len súdržnosť všetkých pôsobiacich v zdravotníctve nás posunie vpred," povedal s dôvetkom, že v minulosti sa často dial pravý opak. "Veľmi by sme si želali, aby bol nový minister človek s otvorenou mysľou, odvahou a najmä s tímovým duchom," reagovala hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová s tým, že pandémia je síce momentálne najväčším problémom slovenského zdravotníctva, no zďaleka nie jediným. Podľa jej slov už teraz v rade čakajú ďalšie urgentné problémy, ako odložená zdravotná starostlivosť, dofinancovanie rezortu a spravodlivá refundácia nákladov spojených s novým koronavírusom, ďalej stratifikácia nemocníc či napríklad nedostatok odborného personálu. Štátna karanténa v hoteloch? Poradca ministra dopravy to povedal na rovinu Za nevyhnutné považuje súkromná zdravotná poisťovňa zlepšiť celý systém, čo je možné dokázať len systematickou komunikáciou s jednotlivými združeniami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a pacientskymi organizáciami, aj so zdravotnými poisťovňami. "Ako sme mali možnosť vidieť v uplynulom roku, keď komunikácia takmer úplne chýbala, takýto prístup prináša len množstvo chaotických, nesystémových nariadení a legislatívnych úprav, ktoré zbytočne komplikujú lekárom službu pre pacienta a nám prácu pre poistenca," dodala. Doterajší minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) podal svoju demisiu minulý piatok (12. 3.). Vedením rezortu je dočasne poverený minister hospodárstva Eduard Heger (OĽANO).