V Rusku riešia zaujímavý prípad: Skončí spor pre prsia až pred súdom?

Na mimosúdne vyrovnanie to vraj vôbec nevyzerá. Skôr to podľa viacerých ruských zdrojov skončí pred súdom!

Krajina rieši, či skôr sa zabáva, už pár týždňov spor pre prsia. Presnejšie pre veľkosť „predností“

Tú do krvi urazili slová bývalého futbalového reprezentanta Vladimíra Bystrova (37), ktorý pre portál sport-express.ru poznamenal na jej adresu, že aby mohla získať olympijské zlato, musela by si nechať odrezať „prsia“. „Je to neskutočná hrubosť. Správajme sa k ženám s úctou,“ napísala na svojom instagramovom profile bývalá tanečníčka na ľade, ktorá futbalistu pozná len podľa mena a podľa toho, že aj jeho 16-ročná dcéra sa venuje krasokorčuľovaniu. „Netuší, aké bude mať proporcie za päť rokov, tak neviem prečo ma osočuje,“ dodala ešte Anna, ktorá na svojich „prednostiach“ postavila svoju kariéru po ukončení tej športovej. Odkázala mu ešte, že nemá „prsia“ ale prsia.

Na otázku, čo vskutku enormne obdarená Anna žiada od futbalistu, nedala priamu odpoveď. Vraj on vie, čo má, inak pôjde s tým na súd.