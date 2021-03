Slavia zažila v Škótsku peklo: Krvavé zranenie, bitka a policajná evakuácia

Futbalisti pražskej Slavie dobyli Ibrox Park. Po víťazstve 2:0 na Glasgowom Rangers v odvete osemfinále Európskej ligy si zabezpečili postup do štvrťfinále.

Vypätý duel na Ibroxe mal nechutnú dohru. Obrancu Slavie Ondřeja Kúdelu (33) po stretnutí v útrobách štadióna napadol domáci hráč Glen Kamara, podľa vyjadrení Pražanov, mu mal spôsobiť krvavé zranenie. Navyše, celú situáciu mal údajne vidieť aj tréner Glasgowa Steven Gerrard bez toho, aby nejako zasiahol.

Kúdela sa s Kamarom dostal do konfliktu v závere zápase, český obranca mal podľa slov Gerrarda domáceho futbalistu rasisticky uraziť.

"S Glenom mám veľmi silný vzťah, stopercentne mu verím. Ďalší hráči okolo to tiež počuli. Som teraz nahnevaný. Niekedy sa počas kariéry stanú veci, ktoré sú dôležitejšie ako samotný futbal. To sa stalo dnes. Teraz je to na UEFA. Verím, že sa to nezametie pod koberec," povedal na tlačovej konferencii po stretnutí tréner Steven Gerrard.

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík tieto obvinenia odmietol, Pražania privolali políciu, ktorá výpravu evakuovala zo štadióna.

"Slavia sa kategoricky ohradzuje proti tomu, že Ondřej Kúdela akokoľvek rasisticky urazil hráčov súpera. Šokuje nás, že po zápase došlo k fyzickému napadnutiu nášho hráča. Na žiadosť Slavie prípad rieši miestna polícia. Želáme si podrobné vyšetrovanie celej situácie zo strany UEFA," uviedol Tvrdík na sociálnej sieti.

Po vypätom závere nepustili domáci organizátori hosťujúcich hráčov a realizačný tím 30 minút po záverečnom hvizde do šatne. Do kabíny mohol odísť iba zranený brankár Ondřej Kolář, ktorý po brutálnom zákroku a vylúčení Roofeho musel po hodine hry striedať. Neprebehla ani tradičná pozápasová tlačová konferencia s trénerom českého majstra Henrichom Trpišovským, s ktorým po zápase na ploche horlivo debatoval Gerrard. "Toto je neuveriteľné. Do šatne mohol ísť iba zranený brankár Ondřej Kolář s jedným lekárom. Organizácii tohto UEFA zápasu možno len ťažko porozumieť," čudoval sa Tvrdík.

Na Ibroxe gólovo udrel český majster už v 14. minúte, keď Olayinka prudkou hlavičkou poslal loptu presne k pravej žrdi. V ďalšom priebehu to bol najmä boj s množstvom súbojov. V druhom dejstve striedajúci domáci Roofe dostal červenú kartu len po šiestich minútach pobytu na ihrisku, keď vysokou nohou brutálne kopol do hlavy hosťujúceho brankára Kolářa a spôsobil mu krvavé zranenie. Nahradiť ho musel iba 18-ročný mladík Vágner. Po domácej remíze 1:1 to "zošívaní" v Glasgowe napokon zvládli perfektne, pretože v 73. minúte dostal po faule druhú žltú, resp. červenú kartu domáci Balogun a z následného priameho kopu výstavne trafil Stanciu.