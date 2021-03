V Levoči sprístupnili vakcinačné centrum verejnosti, zdravotníci radia: Čo treba dodržiavať po očkovaní

V levočskej nemocnici sa od minulého týždňa očkuje už aj verejnosť. V novovzniknutom vakcinačnom centre počas prvých troch dní zaočkovali vyše 460 ľudí.

Vakcinačné centrum sa nachádza na druhom poschodí chirurgického pavilónu Nemocnice AGEL Levoča. „Na očkovanie sa prihlasujú záujemcovia prostredníctvom webu www.korona.gov.sk. Ide o prihlasovanie tých osôb, ktoré spĺňajú kritériá osôb zaradených na očkovanie na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR. V prípade, že záujemcovia nespadajú do tejto kategórie, môžu sa nahlásiť ako potenciálni náhradníci, a to zaslaním žiadosti do nášho vakcinačného centra na e-mailovú adresu: vakcinacnecentrum@nle.agel.sk. Ich žiadosť bude evidovaná a zaradia sa do zoznamu záujemcov-náhradníkov o očkovanie,“ vysvetľuje Beáta Ružbacká, námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť.

Záujemcovia si môžu vyplniť dotazník a informovaný súhlas v pohodlí domova a už s vyplnenými tlačivami prísť na očkovanie. Môžu si ich stiahnuť na domovskej webovej stránke www.nemocnicalevoca.agel.sk v sekcii „Informácie o očkovaní proti Covid-19". Po očkovaní je aj naďalej potrebné dodržiavanie prísnych epidemiologických opatrení v zmysle R-O-R. Rúško. Odstup. Ruky. Okrem toho sa pred očkovaním a počas doby od prvého a druhého očkovania neodporúča príjem alkoholických nápojov, keďže alkohol vo vyššej miere znižuje imunitu, čo môže viesť aj k menšej účinnosti očkovacej látky, doplnila hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.

Užitočné informácie po očkovaní proti ochoreniu COVID-19:

1. V mieste vpichu môžete po očkovaní pociťovať bolestivosť, začervenanie a opuch.

2. V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť prejavy ako mierna horúčka, bolesť hlavy, únava a bolesť svalov. Postačujúce je podanie liekov od teploty alebo od bolesti, podľa individuálnej znášanlivosti.

3. Prijímajte dostatok tekutín.

4. V prípade dlhšie trvajúcich ťažkostí je potrebné kontaktovať všeobecného lekára.

5. Po očkovaní nie je vhodné užívanie alkoholických nápojov. Platí to od prvého očkovania až do ukončenia očkovania, keďže alkohol znižuje funkciu imunitného systému a môže znížiť účinok vakcíny.

6. Adekvátna ochrana proti ochoreniu COVID-19 začína 7 dní po očkovaní. Podľa súčasného stavu vedomostí je asi 95 ľudí zo 100 chránených pred týmto ochorením.

7. Po očkovaní je nevyhnutné aj naďalej dodržiavať nariadené protiepidemiologické opatrenia. R-O-R. Rúško. Odstup. Ruky.