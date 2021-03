Päťnásobná mama († 48) zomrela na koronavírus: Sestry sa ocitli v hroznej situácii

Ako by ich život už dosť netrestal. Kyra King (†48) zomrela potom, ako sa nakazila koronavírusom. Zanechala po sebe päť detí a dve dcéry takmer prišli o rodinný dom!

Ako píše Mail online, staršia dcéra Courtney Johnson (23) bola v neľahkej pozícii. Ju a mladšiu sestru Milly (16) náhle opustila mama. Po tejto veľkej tragédii im bolo oznámené, že si nemôžu ponechať rodinný dom v Staffordshire.

Problém bol v tom, že zosnulá mama Kyra mala danú nehnuteľnosť prenajatú na 15 rokov. Táto lehota skončila práve v tom období, kedy zomrela. 23-ročnej Courtney bolo povedané, že si dom nemôže prenajímať a hrozil im vyhadzov. Tá sa okrem toho potrebuje postarať aj o svoju vlastnú rodinu.

Táto informácia vyvolala u verejnosti veľký rozruch. Ľudia vytvorili petíciu, ktorá získala viac ako 25 000 podpisov. Po tomto fiasku spoločnosť Sanctuary Housing odvolala svoje predošlé rozhodnutie a sestry mohli zostať v dome, ktorý je plné spomienok na ich matku.

Dievčatá boli po pozitívnom oznámení celé bez seba. Milly to vzalo na toľko, že nedokázala prestať roniť slzy. "Veľa to pre nás znamená," uviedla Courtney. "Dom, ktorý si momentálne prenajímam, je úplne nový a milujem ho. Ale na tom všetkom mi nezáleží. Sú to spomienky a blaho mojej sestry, ktoré pre mňa znamená viac," dodala.

"Moja mama si želala, aby so mnou Milly bývala, chcela so mnou zostať, a to je dohoda, ktorú mám s jej otcom, ktorý býva neďaleko a veľmi ma podporuje," vysvetlila Courtney.

Kyra King, mama piatich detí, sa nakazila koronavírusom ešte počas Vianoc. Od Nového roka bola pripútaná o lôžko a následne prevezená do nemocnice, kde ju dali do kómy. Svoj boj so zákernou chorobou prehrala 2. februára. "V deň, keď zomrela, som mala pri sebe všetkých svojich súrodencov a práve sme pripravovali stretnutie Zoom, pretože aj keď bola moja mama v kóme, hovorili, že nás môže počuť," povedala Courtney. O 20 minút neskôr jej zavolali z nemocnice, ich mame sa odratávali posledné sekundy na tomto svete.

48-ročná žena po sebe zanechala syna Jordana (27), Courtney (23), Milly (16) a ďalšiu dcéru (10) a syna (13), ktorí teraz žijú s ich otcom.