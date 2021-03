Rodina zo Slovenskej Ľupče mala netradičného domáceho miláčika: Káčer sa zaľúbil do ich sučky!

Nezvyčajný parťák! Súčasťou rodiny Fábryovcov zo Slovenskej Ľupče (okres Banská Bystrica) bol okrem psíka a mačky aj káčer Koloman. Nechovali ho však ako hydinu na farme, ale považovali ho za domáceho miláčika.

Spolu s ostatnými zvieratkami sa z nich stali nerozluční kamaráti a pravidelne chodievali na spoločné prechádzky. O príhodách zo života káčera sa jeho majiteľka Janka rozhodla napísať knihu pre deti. Aký teda bol život s Kolomanom?

Operenca dostala pani Jana od známeho ako dar pred tromi rokmi. Prvé okamihy v novej domácnosti boli spočiatku rozpačité, no netrvalo dlho a káčer sa stal neoddeliteľnou súčasťou rodiny. Dokonca sa zaľúbil do 14-ročnej sučky Sany. „Mali sme ho voľne na dvore a pridružil sa k našej sučke Sany. Sprevádzal ju celý deň od rána ako jej tieň. Bolo to aj komické. Keď som ho totiž chcela niekam dostať, stačilo len zavolať na Sany a prišiel aj on,“ prezrádza s úsmevom Jana.

Koloman chodieval s novou rodinou a so psíkom na pravidelné prechádzky po ulici a každú nedeľu mu dožičili kúpeľ v potoku. „V Hrone nám raz takmer ušiel s divými kačkami. Manžel ho musel naháňať proti prúdu a odháňať ich, aby ho nenamotávali na útek,“ opisuje Jana vtipnú príhodu s tým, že v takýchto prípadoch po káčera poslali aj sučku Sany, za ktorou sa Koloman vždy zaľúbene rozbehol. Majitelia mu postavili aj vlastnú búdku, no najlepšie sa mu spalo voľne v záhrade.

Príbehy káčera Kolomana

O živote s netradičným domácim miláčikom uverejňovala Stredoslovenka na internete blogy, ktoré si získali veľkú popularitu. A tak jej skrsla v hlave myšlienka, že o Kolomanovi napíše knihu pre deti. „Je určená malým školáčikom. Dozvedia sa v nej, ako sa k nám káčer dostal, ako sa zoznámil s našou sučkou Sany a s mačičkou Lili. Ako prežil Silvester na chate, všetky ročné obdobia na dvore, ako sa kúpal v potoku, ako sa zranila Sany a posledná kapitola je o novom živote na slobode,“ opisuje Horehrončanka s tým, že kniha mala byť pôvodne vianočným darčekom pre vnúčatká.

Vydala si ju sama v menšom náklade, no zopár kusov má pripravených aj pre ďalších záujemcov. Príbehy sú napísané z pohľadu káčera a ako ilustrácie použila Jana fotografie, ktoré sa jej počas trojročného života s Kolomanom podarilo zachytiť. Káčer prežil s rodinou tri nádherné roky. V jedno ráno, keď sa pani Jana zobudila, ho však na dvore už nenašla. „V plote bola diera a na tráve sme zbadali perie. Myslíme si, že ho odtiahla líška,“ prezradila s ľútosťou majiteľka.