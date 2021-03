Tarkovič o mrzutej situácii so Škriniarom: Kedy padne definitíva?

Obranca Milan Škriniar pravdepodobne nebude k dispozícii slovenskej futbalovej reprezentácii v troch marcových kvalifikačných zápasoch MS 2022.

Dôvodom je, že v kádri Interu Miláno sa šíri koronavírus a líder talianskej Serie A na základe rozhodnutia úradov zatiaľ nepustí žiadneho zo svojich hráčov na reprezentačné zrazy. Podľa trénera slovenského tímu Štefana Tarkoviča by však definitíva mala padnúť až v pondelok po opakovanom testovaní hráčov v klube.

Pozitívny test mali vo štvrtok dvaja hráči "nerazzurri" - Stefan de Vrij a Matias Vecino. Ešte v stredu večer sa dozvedel o ochorení brankár Samir Handanovič. Deň predtým mal pozitívny test aj Danilo D'Ambrosio. Inter sa mal v sobotu stretnúť so Sassuolom v rámci 28. kola Serie A. Duel však stopli miestne zdravotnícke orgány (ATS) a zastavili všetky aktivity klubu na najbližšie štyri dni. V pondelok "modro-čierni" absolvujú sériu testov, po ktorých sa činnosť klubu prehodnotí.

Predstavitelia ATS tiež podľa agentúry DPA informovali, že futbalisti Interu sa nebudú môcť hlásiť na reprezentačných zrazoch. Týkať by sa to malo aj Škriniara, ktorý by v tom prípade nemohol pomôcť národnému tímu na Cypre (v stredu 24. marca) i v domácich súbojoch s Maltou (v sobotu 27. marca) a Ruskom (v utorok 30. marca). Definitíva by však mala padnúť až na začiatku budúceho týždňa.

"Od Interu Miláno sme dostali oficiálne stanovisko, v ktorom sa píše, že tamojšie štátne inštitúcie nepovoľujú klubu odohrať najbližšie stretnutie Serie A so Sassuolom, ktoré bolo na programe v sobotu. Do pondelka 22. marca musia všetci hráči zostať doma v povinnej karanténe a tým, ktorí boli nominovaní do národných tímov, nesmie byť umožnené vycestovať na zrazy. Do pondelka ich budú testovať a tí, ktorí budú mať štyri po sebe nasledujúce testy negatívne, sa v spomínaný deň stretnú v tréningovom centre klubu. To znamená, že táto situácia sa týka aj nášho stopéra Milana Škriniara. Až v pondelok teda bude definitívne vedieť, aký bude ďalší možný vývoj v tejto situácii," uviedol pre portál futbalsfz.sk tréner slovenskej reprezentácie Štefan Tarkovič.