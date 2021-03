Dôchodcovi z Košíc poškodil zimný posyp auto: Kto zaplatí opravu?

Jazdí už desiatky rokov, no posledné dve zimy boli najhoršie!

Dôchodca z Košíc Dušan (72) musel po minulej zime na svojom aute vymeniť podbehy za vyše 300 eur, keď­že ich poškodili kamienky zo zimného posypu. Túto sezónu sa situácia zopakovala a minulý rok menené podbehy ostali po zime opäť poškodené. Kontaktoval preto svoju poisťovňu, no jej reakcia ho poriadne zaskočila.

Dušan po posledných dvoch zimách musel riešiť nepríjemné problémy s autom. „Kamienky v zimnom posype sú ostré. Kvôli nim som mal podbehy poškodené aj minulý rok,” hovorí Dušan s tým, že má auto z roku 2009.

Prvýkrát mal podobný problém po vlaňajšej zime, keď zaplatil za opravu podbehov po oboch stranách auta vyše 300 eur z vlastného vrecka. Teraz sa situácia zopakovala a Dušan sa pýta, kto mu škodu na aute vykompenzuje. Obrátil sa na svoju poisťovňu, no jej reakcia ho nepotešila.

„Každá bodka má byť evidovaná zvlášť ako poistná udalosť. V havarijnom poistení je pri takejto udalosti spoluúčasť minimálne 65 € alebo 5 percent z celkovej sumy,” povedal Dušan s tým, že na aute má okolo 200 takýchto poškodení, tak­že by to spolu bolo približne 13-tisíc a za to by si už kúpil nové auto. Čo na to hovorí jeho poisťovňa?

„Ide o podobný proces ako pri škodách na vozidle spôsobených výtlkmi na cestách. Aj v tomto prípade si klient môže škodu uplatniť v plnom rozsahu zo svojho havarijného poistenia. Pri hlásení takejto škody odporúčame priložiť aj vlastnú fotodokumentáciu škody. Ak motorista nemá havarijné poistenie, môže si náhradu škody na vozidle uplatniť od správcu komunikácie,“ uviedla Helena Kanderková, hovorkyňa Allianz - Slovenská poisťovňa.

Zareagovala aj spoločnosť Kosit, ktorá zabezpečuje zimnú údržbu v Košiciach. Tvrdí, že používa posypový materiál certifikovaný pre tento účel a prípadné škodové udalosti sú vždy posudzované individuálne v spolupráci s poisťovňami.