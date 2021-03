Tibor vyrába vtipné latríny od výmyslu sveta: Kadibúdka ako svadobný dar!

Je presvedčený, že vyrába tie najkrajšie latríny na svete! Košičan Tibor (57) sa už niekoľko rokov venuje nezvyčajnému koníčku.

Na želanie zákazníkov dokáže urobiť kadibúdky podľa želania s rôznymi motívmi, od telefónnej búdky cez kávomat až po latríny s ľúbeznými remeselnými vzormi. Prezradil, že jeho výrobky sa mimoriadne ujali ako rôzne dary mladomanželom, alebo narodeninové prekvapenia. Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Chatári a dedinčania si ich nevedia vynachváliť. Košičan Tibor (57) pred niekoľkými rokmi presedlal zo strojariny na prácu s drevom. Dlhé roky predával rôzne drevené produkty na košickom blšáku. Dodnes si spomína, ako raz za ním prišiel zákazník s požiadavkou, či robí aj latríny. Tibor to vyskúšal a práca mu išla od ruky.

Neskôr ich začal vylepšovať aj o rôzne ľudové, ale aj vtipné motívy. Jeho prvotinou bola latrína, ktorú premenil na telefónnu búdku. Prezentovaná bola aj na vianočných trhoch, kde sa dostala do pozornosti Angličanov. „Keď išli okolo, nemohli uveriť tomu, že je to latrína. Práve vtedy mi niekto povedal, že je to tá najkrajšia latrína na svete a odvtedy to tvrdím aj ja. Je to zároveň aj moja najobľúbenejšia kadibúdka,“ spomína s nadšením Tibor.

Hotová za 10 hodín

Počas rokov dostal od ľudí skutočne kuriózne požiadavky na špeciálne latríny. „Ľudia si ich často odo mňa objednávajú ako dary, či už mladomanželom, alebo k narodeninám. Chceli už aj latrínu v štýle väzňa s podobizňou oslávenca, alebo kávomat,” dodal Tibor s humorom. Predstavivosť Slovákom nechýba a tak pre nich pripravil aj sexi policajtku či policajta, ale aj krásne ľudové vzory.

„Najradšej mám čičmiansky vzor, ktorý robím až v piatich rôznych farbách,” uviedol Košičan. Skúsenému remeselníkovi ide práca od ruky. Jeho výrobky na želanie pripravuje v dielni a latrínu dokáže urobiť za jeden deň. „Bežne mi to trvá 10 hodín. Raz som mal nečakaného zákazníka, ktorý ju súrne potreboval, a stihol som ju pripraviť aj za 6 hodín, ale to som ani nejedol a nepil,“ spomenul Tibor. Priznal, že aj on pocítil počas koronakrízy nižšiu kúpnu silu.

„Vlani od začiatku do konca leta som sa však nezastavil, toľko som mal práce a objednávok, potom nastal úplný útlm, v podstate až doteraz. Prichádza jar a ľudia znovu začínajú potrebovať nové latríny na svoje záhrady či chatky. Predsa, ľudia musia chodiť na záchod, aj keď tu je korona,“ zakončil s humorom.