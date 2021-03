Rumunskí zdravotníci sa po 3 týždňoch vracajú domov: Pobyt zhodnotili jednou vetou

Misia rumunských zdravotníkov na Slovensku sa po troch týždňoch končí.

Lekári a sestry pomáhali v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) na oddelení s intenzívnymi lôžkami pre kritických pacientov s ochorením COVID-19. Vo štvrtok im za ich prácu poďakoval štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Peter Stachura.

Primárka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚSCH Ingrid Olejárová skonštatovala, že so zdravotníkmi z Rumunska, ale aj so slovenskými kolegami z iných pracovísk si rýchlo na seba zvykli a našli si systém práce. Najväčšie obavy mali na začiatku zo spôsobu komunikácie, či už ošetrujúceho personálu s pacientmi, ale aj medzi sebou navzájom. "Nakoniec sme zistili, že sme tak jazykovo vybavení, že všetky možné jazyky, ktoré ovládame, nám pomohli a bez väčších problémov sme sa vedeli dohodnúť," uviedla. Dominovala podľa nej angličtina, zdravotné sestry však komunikovali aj po maďarsky, niektorí uprednostnili taliančinu. V starostlivosti o pacientov na lôžkach na dočasne zriadenom oddelení bude nemocnica naďalej pokračovať v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Bratislava.

Rumunský lekár Alin Aurel Suciu zdôraznil, že je absolútne normálne pomáhať. Skonštatoval, že aj Rumunsko má problém so zvládaním pandémie. Pomoc v inej krajine vníma ako gesto solidarity. Poznamenal, že vírus nepozná hranice, preto musia krajiny spolupracovať, aby zabránili jeho šíreniu. "Boli to takmer štyri týždne ťažkej práce ale veľmi dobrých výsledkov, a to je to, na čom záleží," dodal.

Momentálne pôsobí na Slovensku v rámci zahraničnej pomoci podľa štátneho tajomníka 24 zdravotníkov, vrátane odchádzajúcich rumunských. V zahraničí je momentálne osem slovenských pacientov, traja sú v Nemecku a piati v Poľsku. Ďalšieho majú do Poľska previezť vo štvrtok. V pondelok (22. 3.) by sa mal z Nemecka jeden vrátiť späť. Stachura však informoval, že Poľsko vzhľadom na ich pandemickú situáciu nie je schopné viac prijímať pacientov zo Slovenska. Ponuky na novú pomoc neeviduje.

Tím z Rumunska prišiel na Slovensko po aktivácii európskeho mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie.