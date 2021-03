Dcéra našej najúspešnejšej plavkyne Karolínka Moravcová je už majsterkou Texasu: Celá mama - na fotkách aj v bazéne!

Teší sa z úspechov svojej dcéry Karolíny (10). Naša najlepšia plavkyňa Martina Moravcová (45) sa ani po skončení aktívnej kariéry od bazénov a vody nevzďaluje.

Popri trénerstve sa venuje rodine a najmä dcérka jej momentálne robí veľkú radosť. Na žiackych súťažiach už začína zbierať prvé úspechy a vo svojej vekovej kategórii je najlepšia v Texase!

Karolína na zimnom šampionáte vyplávala dcéra svojej slávnej mamy prvé cenné kovy. "Karolína vyhrala dve individuálne medaile, získala zlato na 50 yardov voľný spôsob a bronz na dvojnásobnej trati," povedala pre Nový Čas Martina Moravcová, najúspešnejšia plavkyňa v histórii Slovenska. Či dostala do vienka talent po nej ešte nevie povedať.

Spokojná mama je však zatiaľ v prognózach ostáva opatrná a nestavia pred dcéru žiadne veľké výkonnostné ciele. Zaujímavé je, že Karolína inklinuje práve k jej obľúbeným disciplínam. Spolu cibria techniku. Podstatné je, že ju plávanie baví, hoci skúšala aj iné športy.

"Baví ju to viac ako tenis, tak verím že jej to vydrží," vyjadrila nádej Martina. Ako hovorí rodáčka z Piešťan pandémiou preplávali ani nevedeli ako. Keď boli v prvej fáze pozatvárané v Amerike všetky bazény, trénovali doma. "Moji rodičia akurát prišli na jarné prázdniny a namiesto troch týždňov zostali v Amerike tri mesiace. Trénovali sme doma v bazéne. Počasie bolo pekné, takže sa dalo."

Pandemickú situáciu zvládajú s nadhľadom. Pri pohľade na správy o situácia na Slovensku sa nestačí čudovať. Má pocit, že pri zavádzaní rôznych opatrení aj trebárs v oblasti športu vládna chaos.

"V Amerike sa opatrenia výrazne nemenia. Sú nastavené tak, aby boli dlhodobo udržateľné. A to naše pravidelné masové testovanie? Podľa mňa to nemá veľkú hodnotu, keďže test platí tak 30 sekúnd potom, čo človeku vytrú nos," povedala so štipkou irónie dvojnásobná strieborná medailistka z olympijských hier v Sydney.

Odmenili sa Karibikom

S manželom Martinom a deťmi Michalom a Krolínou si v týchto dňoch Martina Moravcová užíva teplo a relax v Karibiku. "V Dominikánskej republike sme prvý raz, zvyčajne chodíme do Mexika. Teraz je tu poloprázdno, o hostí sa starajú, je tu naozaj super," pochvaľuje si Slovenka. Situácia v spomenutej oblasti z pohľadu pandemických opatrení je pokojná a prehľadná. Všade pravá dovolenková atmosféra, žiadne veľké obmedzenia.

"Nepožadujú negatívny test, len pri návrate do USA ho musíme mať, ale testovanie nám zabezpečí zadarmo hotel, v ktorom bývame. Ak by sme boli pozitívni hotel nám garantuje tiež zadarmo karanténny pobyt," vysvetlila dôvody prečo dali prednosť krajine v Karibiku.

Martinine úspechy:

- 63 medailí (MS, ME a OH)

- 2 striebra z OH

- 22 medailí z MS

- 7 titulov majsterky sveta

- 41 medailí z ME

- 5 účastí na OH

- 3 svetové rekordy

- 16 európskych rekordov

- 207 slovenských rekordov