Počasie spojencom slovenskej lyžiarskej hviezdy: Vlhovej klope životný triumf na dvere

Pre pokračujúce komplikácie s počasím zrušili aj štvrtkové superobrovské slalomy na finálovom podujatí Svetového pohára.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) sa tak vo švajčiarskom Lenzerheide priblížila na krôčik k historickému zisku veľkého glóbusu celkovej víťazky SP. Malý glóbus za super-G už mala istý Švajčiarka Gutová-Behramiová, medzi mužmi ho získal Rakúšan Kriechmayr.

Hmla a vytrvalé sneženie narobili organizátorom aj vo štvrtok vrásky na čele. Pôvodne mali ženy odštartovať o 9.30 a muži o 11.00. Minúty pribúdali, v hre bolo zníženie štartu o 100 metrov. Rozhodnúť sa malo o 11.00. Pretekárky postávali v priestore štartu a bola na nich vidieť nervozita. O pár sekúnd jury rozhodla o zrušení pretekov žien aj mužov. Po zjazde teda dostal k. o. aj superobrovský slalom a domáca hviezda Lara Gutová-Behramiová tak prišla o možnosť odstaviť Vlhovú z líderskej pozície v celkovom hodnotení prestížneho seriálu.

„Na prehliadke trate to bolo ťažké, videli sme asi na jednu bránu. Určite nie je dobré, že musíme čakať, neustále musím posúvať aj koncentráciu. Na druhej strane pre mňa je len dobré, že sa nesúťažilo, lebo Lara je lepšia v týchto rýchlostných disciplínach. Nechcem to však takto riešiť, keby sa išlo, bojovala by som, keď nie, zlepšilo mi to pozíciu,“ povedala 25-ročná Slovenka pre RTVS.

Vlhová môže o historický triumf pre slovenský šport - dobytie hlavnej trofeje prestížnej celosezónnej súťaže - prísť už jedine v rovine bezbrehej teórie. Po zrušení zjazdu i super-G má pred Gutovou-Behramiovou naďalej náskok 96 bodov. Na nadobudnutie matematickej istoty jej stačí akékoľvek bodované umiestnenie v slalome. Vo finále SP boduje iba najlepšia pätnástka a za 15. priečku sa dáva šestnásť bodov, jej rivalka nebude štartovať. V sobotu (10.30/13.30) Petra bude aj obhajovať malý glóbus za slalom, poradie vedie o 22 bodov pred Rakúšankou Liensbergerovou, tretia Shiffrinová z USA má na Peťu 37-bodové manko.