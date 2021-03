Hertha robí Pekaríkovi problémy: Zakázali mu prísť domov!

Pandemický chaos v reprezentáciách! Vyvoláva ho súčasná situácia a z nej vyplývajúca výnimka Svetovej futbalovej asociácie (FIFA).

Tá umožňuje klubom neuvoľniť hráčov v prípade, že sa po návrate ocitnú v povinnej karanténe. Prvou obeťou slovenského národného tímu pred kvalifikačným trojzápasom MS 2022 s Cyprom, Maltou a Ruskom je Peter Pekarík (34).

V Nemecku platia prísne opatrenia a bundesligové kluby sa podľa toho správajú. Hertha neumožní nášmu pravému obrancovi absolvovať kompletný program. Pustila ho len na úvodný súboj proti Cypru. „Oficiálne to je zatiaľ len od Herthy. Z Kolína a z Augsburgu nemáme v tejto chvíli zamietavé stanovisko k uvoľneniu Dudu a Bénesa. S klubmi o tom diskutujeme,“ povedal Novému Času tréner reprezentácie Štefan Tarkovič.

Berlínsky klub nedovolil Pekaríkovi prísť domov. Do Senca tak na nedeľný zraz nedorazí. „Nesúhlasili s tým, aby prekročil naše hranice. Pôjde na Cyprus a späť komerčným letom. Hoci máme vlastný transfer, Hertha nechcela, aby sa prepravoval z Viedne do Bratislavy.“

Vedenie slovenskej výpravy pôvodne uvažovalo, že by sa na ostrove stretli v pondelok a hráči by pricestovali individuálne. „Kvôli UEFA sme zmenili odlet na utorok ráno. Musíme dostať všetkých hráčov na Slovensko, otestovať ich a až potom môžeme odletieť do dejiska zápasu,“ vysvetlil Tarkovič.

V nominácii má hráčov aj z Anglicka a Talianska, kde sa tiež situácia výrazne nelepší. „Zatiaľ nemám informácie z Newcastle, že by ne­chceli uvoľniť nášho brankára Dúbravku.“ Reprezentačný tréner žije v neistote. „Klubom sme vysvetlili princíp reprezentačnej bubliny. Splnili sme všetky podmienky a veríme, že budú postupovať voči reprezentáciám férovo.“

Podľa Tarkoviča reglement FIFA nie je celkom športovo objektívny, lebo o osude hráčov rozhodujú len kluby. Tréner rakúskej reprezentácie Franco Foda povolal 43 hráčov, lebo skoro polovica z nich hráva v Nemecku a stále nevie, či ich uvoľnia.

„Táto doba prináša veľkú výzvu do organizácie zrazu. Najhoršie je pripravovať sa na niečo, čo nie je vopred isté. Môžeme sa baviť o taktike, keď neviem, či hráči budú k dispozícii,“ uzavrel reprezentačný tréner Štefan Tarkovič.