Podozrenia okolo tretieho páru zo Svadby na prvý pohľad: Nastrčili na nás hercov?!

Druhá séria markizáckej šou Svadba na prvý pohľad naberá na obrátkach a divákom na televíznych obrazovkách predstaví už v poradí tretiu dvojicu zaľúbencov.

Tou budú sympatická Viera (42) z Ružomberka a bratislavský švihák Michal (40). Napriek tomu, že sa mladomanželia vidia prvýkrát až pred svadobným oltárom, mnohí diváci majú pocit, že sú to iba dosadení herci. Ženíchova tvár je totiž mnohým divákom známa a nie je to náhoda. Stavila televízia na profesionálov, ktorí nič nepokazia, alebo sú to predsa len ozajstní hľadači lásky?

Programu Svadba na prvý pohľad sa nedá uprieť, že pôsobí nesmierne autenticky. Účinkujúci sa v šou prvýkrát vidia až pred oltárom a postupne sa spoznávajú počas svadobnej cesty, kde môžu naraziť ako na skutočnú lásku, tak aj na vzťahové prekážky. Celý tento koncept prinášal už od začiatku veľa otáznikov, nevynímajúc fakt, či išlo o právoplatné sobáše.

Teraz sa otázky vynárajú znova, ale nie ohľadom sobáša, ale očko podozrenia padá na tretí pár, brunetku Vierku a elegána Michala. Tí sa totiž divákom televízie zdajú viac ako povedomí a padá na nich podozrenie, že sú to nastrčení herci. Pocit, že už niekoho z nich niekde videli, však nemusí byť až taký klamlivý. Najviac sa však skloňuje meno sympatického ženícha, ktorého mnohí diváci spoznávajú.

V jeho prípade je to naozaj kvôli tomu, že na televíznych obrazovkách nie je žiadnym nováčikom. „Prešiel som si mnohými zamestnaniami, občas som si chodil zahrať do nejakých seriálov, do reklám, z každého rožka troška,“ prizná sa herec v najnovšej epizóde svadobnej šou. Popri niekoľkých „džoboch“ príležitostného herca sa však živí ako taxikár a maliar.

Má právo na lásku

Do šou sa na jej začiatku prihlásilo viac ako tisícpäťsto osamelých ľudí, ktorí chceli využiť príležitosť nájsť si svoju životnú lásku. Pod dohľadom troch vzťahových odborníkov prešli vybraní účastníci piatimi testami, na základe ktorých ich následne posunuli do užšieho výberu, preto televízia vylučuje akékoľvek pochybnosti o voľbe neznámych účinkujúcich.