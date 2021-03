Totálna novinka v F1: Oslavy triumfov budú o čosi iné

Originál champagne na najbližšie tri roky nahradí taliansky perlivým mokom značky, ktorá je pupočnou šnúrou prepojená s formulou jeden! Na stupňoch sa bude piť nápoj značky Ferrari Trento!

Nová zmluva je už podpísaná a oslavy talianskym šampusom by sa mali začať hneď od prvej veľkej ceny nového ročníka. Je to fakt totálna novinka, ktorá prekvapila všetkých, lebo odkedy je seriál F1 na svete, odvtedy sa oslavovalo a sprchovalo len a len originálnym francúzskym šampanským! S jedinou výnimkou: VC v roku 1980 v Monze sa slávila spomínanou talianskou značkou, ktorá odvtedy bojovala o tento trh. Podarilo sa jej to po riadnej dlhom čase, preto sa nik nečuduje nadšeným slovám šéfa značky Mattea Lunelliho: „Čaká nás jedno nádherné dobrodružstvo, o ktoré sme roky bojovali!“

Postaral sa o to Stefano Domenicali, súčasný generálny riaditeľ Formuly 1, ktorý nechcel prezradiť aký šampus z dielne Ferrari Trento sa bude na šampionáte F1 piť. Z dobre informovaných zdrojov uniklo, že by to mal byť Blanc de Blancs. Všetko vyjde najavo už čoskoro, veď nový ročník F1 štartuje 28. marca na VC Bahrajnu.