Odstúpil ďalší člen organizačného výboru OH: Módnu návrhárku prirovnal k prasaťu

Nevhodné poznámky voči ženám stáli miesto ďalšieho vrcholného predstaviteľa organizačného výboru olympijských hier v Tokiu.

Kreatívny riaditeľ Hiroši Sasaki rezignoval krátko po tom, čo urazil populárnu japonskú umelkyňu Naomi Watanabeovú. Šéf tvorivej skupiny, ktorá pripravuje slávnostný začiatok a zakončenie hier, napísal do chatu, že by korpulentná umelkyňa mohla dostať rolu ako "Olympig" (olympijské prasiatko)!!!

V dnešnom vyhlásení uznal, že to bola nemiestna poznámka. "Úprimne sa ospravedlňujem jej a všetkým ľuďom, ktorých sa to dotklo," uviedol.

Ženské téma je v organizačnom výbore veľmi citlivá. Kvôli výrokom znevažujúcim ženy musel pred mesiacom odstúpiť šéf organizačného výboru Joširo Mori. Ten povedal, že ženy v jeho tíme sú príliš ukecané.

Moriho nahradila Seiko Hašimotová, sedemnásobná olympionička a bývalá japonská ministerka pre olympijské a paralympijské hry. Novú nadriadenú kreatívny riaditeľ Sasaki v stredu v noci informoval o svojej rezignácii.

"Nikdy sa to nemalo stať. To som mu povedala," priblížila Hašimotová vzájomný telefónny rozhovor. Sasakiho slova ju šokovali a jeho odstúpenie považuje za dôkaz, že rodová rovnosť je pre organizačný výbor prioritou. Zhruba štyri mesiace pred plánovaným začiatkom OH teraz musí nájsť nového riaditeľa, aby nebola ohrozená príprava ceremoniálov.