Špargľa chutila faraónom, chutí aj nám

Je krehká, lahodná, s jemnou až maslovou chuťou. Jej pestovanie siaha ďaleko do histórie a o jej účinkoch na zdravie hovorili už starovekí Gréci. Čoraz častejšie sa udomácňuje aj u nás – na poliach i na tanieri. Reč je o špargli, ktorej sezóna sa práve začína.

Ak chceme byť presnejší - hlavná sezóna špargle trvá od konca marca alebo začiatku apríla do začiatku júna. Samozrejme, závisí to od počasia, pretože táto jemná zelenina sa pestuje pod fóliou na poliach. Ak ste fanúšikom špargle, viete, že v tomto období ju čerstvú nájdete aj v ponuke reťazcov. V prípade, že ste ju doteraz nezaradili do svojho jedálneho lístka, mohli by ste to vyskúšať. Aspoň zistíte, prečo chutila už faraónom či Madame de Pompadour.

KRÁĽOVSKÁ ZELENINA

Tento prívlastok získala za vlády Ľudovíta XIV. Práve za jeho vlády sa pestovanie špargle rozšírilo do Európy. Podľa historických záznamov si však lahodné výhonky vychutnávali dávno predtým egyptskí faraóni či antickí Gréci. Jedávala ju vraj Madame de Pompadour a impresionista Manet dokonca zvečnil zväzok špargle na obraze „Une Botte d´Asperges“ v roku 1880. Liečivú silu tejto zeleniny obhajoval už Hippokrates a aj dnes je známe, že obsahuje veľa vitamínov, minerálov, vody a je málo kalorická. Preto patrí k diétnym druhom zelenín. Dosť dôvodov na to, ochutnať ju...

AJ SLOVÁCI JU PESTUJÚ VO VEĽKOM

Spoločnosť Asparagus a konzorcium firiem pestuje špargľu na Slovensku na rozlohe 282 hektárov. V roku 2007 prešla na ekologickejšie pestovanie. Čo to znamená?

„Prispôsobili sme sa požiadavkám zákazníkov. Všimli sme si, že stále častejšie uprednostňujú ekologickú produkciu. Je to veľmi náročná práca, pretože pri pestovaní špargle ide hlavne o ručnú robotu, aj burinu trháme ručne. Na ochranu nepoužívame chemické, ale výlučne ekologické ochranné prostriedky,“ vysvetľuje Rudolf Ponca, manažér firmy Asparagus, ktorá dodáva čerstvú špargľu do siete predajní Kaufland. O tom, že je kvalitná, svedčí aj záujem zahraničia, kam smeruje až 70 % produkcie.

Počas sezóny dodávajú do reťazca najmä bielu a v menšom množstve aj zelenú špargľu. „Našou prioritou je kvalita a čerstvosť. Verím, že to oceňujú aj naši odberatelia. Ráno špargľu zozbierame, zachladíme, pretriedime podľa veľkosti, zabalíme a dodáme do skladu Kauflandu v Ilave,“ vysvetľuje postup R. Ponca. Zo skladu potom putuje priamo na pulty predajní.

Zdá sa, že túto kráľovskú zeleninu si Slováci vychutnávajú čoraz častejšie – dodávky pestovateľa do predajní každý rok rastú v priemere o 10 %. Súhlasí aj Jozef Šumichrast, riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska: „Slováci objavili a stále objavujú špargľu. Potvrdzujú to aj čísla – kým v roku 2015 sa táto zelenina pestovala u nás len na ploche 184 hektárov, v roku 2019 sa výmera rozšírila na 239 hektárov a rastie ďalej.“ Otvoriť galériu Zdroj: AdobeStock

VIETE SI SPRÁVNE VYBRAŤ A PRIPRAVIŤ JU?

Viete si overiť čerstvosť špargle a potom ju správne uskladniť a chutne pripraviť? Poradíme vám.

• Čerstvú špargľu rozoznáme tak, že stlačíme spodnú časť stonky, alebo ju jemne pritlačíme nechtom a objaví sa šťava.

• Ak je stonka príliš ohybná, nie je už najčerstvejšia. Tiež si treba všimnúť, či nezačína plesnivieť v mieste, kde je odrezaná.

• Keď čerstvú špargľu zabalíme do vlhkej utierky, v chladničke vydrží aj týždeň.

• Pred kuchynskou úpravou odrežeme zospodu asi centimetrový okraj, potom ju očistíme zhora dolu okrem hlavičky.

• Zelenú špargľu netreba lúpať.

• Pri varení pridáme do vody trošku soli, cukru a plátok citrónu, bude lahodnejšia.

• Bielu špargľu uvaríme za 12 minút, zelenú za 8 minút.

• Špargľu môžeme aj blanšírovať, pripraviť na pare, na grile, zapekať aj vysmážať.

Špargľová sezóna je krátka, trvá prakticky len čosi vyše dvoch mesiacov. Mali by sme si ju užiť a spestriť si vyvážený jedálny lístok. S dobrým pocitom, že sme niečo urobili pre svoje zdravie a popri tom sme podporili úspešného domáceho pestovateľa. Balíček čerstvej špargle v sebe skrýva nielen kopu vitamínov a minerálov, ale aj kus poctivej roboty našich ľudí.