Zmierenie kvôli rakovine? František Nedvěd po rokoch prehovoril s bratom

Nevzdáva sa. Legendárny český muzikant František Nedvěd (73) po náročných chemoterapiách, ktoré už absolvoval kvôli rakovine pľúc, ukázal, že je statočný bojovník.

Spevákovi ťažkosti zobrali pre neho to najcennejšie - jeho nezameniteľný hlas. Všetko sa však na dobré otočilo, a aj keď ešte stále dochádza na ožarovanie, začal už opäť spievať. Nie je to ale jediná dobrá správa.

Lekári Františka Nedvěda strašili, že po operácii už nebude môcť spievať, no on sa svojej vášne nevzdal. A aj keď nemá ešte vyhraté, so svojím synom Vojtom pravidelne natáča videá, v ktorých spieva. „Je deň po takej dlhej dobe, keď sa cítim naozaj celkom dobre. Musím sa navyše pochváliť, že mi včera napísal aj môj brat. Dúfajme, že sa všetko v dobré obráti a že sa čoskoro uvidíme. Veľmi sa teším,“ prezradil spevák pre expres.cz, ktorý sa s bratom rozhádal pre peniaze pred rokmi.