Dobrý úmysel Dominiky Starej sa otočil na nočnú moru: Vyhrážky a prepichnuté pneumatiky, speváčka zakročila

Pohár trpezlivosti pretiekol! Koncom januára sa speváčka Dominika Stará (27), ktorá účinkovala v speváckej súťaži SuperStar, vydala za svojho osudového partnera a odvtedy nosí priezvisko Jurena.

Po sobáši sa dvojica nasťahovala do nového bytu, kde si mali užívať prvé spoločné chvíle. Avšak obdobie lásky vystriedal ostrý konflikt nielen so susedmi, ale aj kvôli nahláseniu nedodržiavania protipandemických opatrení. Dobrý úmysel speváčky sa však otočil na nočnú moru, ku ktorej musela byť privolaná aj polícia. Vyhrážky totiž poriadne naberajú na intenzite, čo sa Dominika rozhodla riešiť radikálnym spôsobom.

Dominika Stará sa len nedávno stala vydatou paňou. Ale užívanie si mladomanželského života s mužom Michalom v ich hniezdočku lásky za zmenilo na teror. „Podala som trestné oznámenie,“ povedala Novému Času speváčka. Jej krokom na policajnú stanicu predchádzala séria útokov a osočovania nielen voči nej, ale aj voči jej rodine, ktoré sa deň odo dňa stupňujú.

„Asi pred mesiacom a pol, keď bola situácia na Slovensku hrozná, som si všimla, že hokejová hala vedľa nášho bytu si veselo funguje. Od 6.00 do 22.00, premlelo sa tu minimálne sto ľudí denne, od najmladších detí po starých chlapov. Po 2 týždňoch som si však povedala, že už je to trošku moc, tak som zavolala na políciu a informovala sa, či má táto hala nejaké povolenie. Povedali, že ďakujú, že takýchto dobrodruhov je strašne veľa, ale že to treba posunúť na hygienu. Ja som potom dala od toho ruky preč. Aspoň mám čisté svedomie,“ prezradila pre Nový Čas.

„Zrazu sa nám ale začali diať divné veci, prívod elektriny do bytu bol odstrihnutý, auto máme v oprave, večne sme si tam nachádzali zvláštne capky, zvláštne veci, predmety, výhražné správy mi chodili. Najaktuálnejšie sme si našli skrutky, šróby v kolesách,“ dodala speváčka, ktorá je z celej situácie veľmi rozhorčená.

Rieši to už polícia

Okrem nepríjemných vecí prišli aj ostré vyhrážky, nielen pre Dominiku, ale aj jej rodinu. „Na sociálnych sieťach som si nachádzala vyhrážky typu, že mi ľudia ústa rozbijú, mám sa báť, mám si spomenúť, čo sa deje takýmto ľuďom, tam mi vymenovali príklady ľudí, ktorí mali autonehody, takže je to veľmi nepríjemné. Nečakala som, že mi za to niekto poďakuje, ale len trošku sebareflexie,“ zneli jej slová.

A toto bolo už naozaj neúnosné a cez čiaru, a preto blondínka zakročila. „Sme v kontakte s políciou, keďže podávame trestné oznámenie, a nechcela by som ďalšie veci špecifikovať. Mám všetko nafotené, máme dôkazy, a preto to vieme riešiť ďalej,“ doplnila Dominika.