Dovolenka s covid pasom, spustený by mal byť už o pár mesiacov: Ako s ním budeme cestovať

Vstupenka na palubu lietadla, alebo nepriestrelný dôkaz, že nie ste po vstupe do krajiny rizikom pre ostatných.

O zavedení tzv. covid pasov, ktoré by zjednodušili cestovanie naprieč členskými štátmi EÚ, sa hovorí už od začiatku pandémie. Európska komisia v stredu predstavila spôsob, ako by mali preukazy fungovať pri prekračovaní hraníc štátov v Európskej únii.

Jeho fungovanie by malo byť spustené do polovice júna a mal by byť kompatibilný s očkovacími preukazmi vydanými v tretích krajinách. Má ísť o dočasné riešenie, kým sa neskončí pandémia koronavírusu. Cieľom nových zelených pasov má byť to, aby sa štáty vrátili k bežným podmienkam cestovania. Jednoduchšie cesty cez hranice by s ním mali od leta mať dovolené očkovaní ľudia s negatívnym testom či protilátkami proti COVID-19.

V nasledujúcich mesiacoch sa však na ich presnej podobe budú musieť zhodnúť členské štáty, ktoré sa doposiaľ nezjednotili napríklad na vzájomnom uznávaní testov. Jednotlivé kritériá by mali mať rovnakú váhu. Zároveň sa predbežne počíta aj s digitálnou, aj papierovou podobou certifikátov, ktoré by mali fungovať na báze QR kódu. Predpokladom tiež je, že pôjde o jednotný certifikát. V rámci pasu sa budú evidovať len nevyhnutné informácie, ako je meno, dátum narodenia, prípadne relevantné informácie o splnení podmienok pre cestovanie.

Podľa českého ministra zahraničia je to nástroj dôležitý nielen kvôli turizmu, ale hlavne pre obchodné rokovania, pracovné cesty či návštevy príbuzných po Európe. Zásadná debata sa v komisii viedla o tom, či umožniť krajinám v EÚ uznávať neautorizované vakcíny, ako je ruský Sputnik V. Na to tlačilo najmä Maďarsko, ktoré už začalo touto látkou očkovať, a na Slovensku ju máme aj my. Podľa návrhu Európskej komisie budú musieť všetky krajiny uznávať iba očkovacie látky schválené v Únii.

„Členské krajiny sa však budú môcť rozhodnúť, či navyše akceptovať aj iné vakcíny.“ Niektoré krajiny uvažujú, že by ľuďom s covid pasom dovolili navštevovať aj rôzne služby či gastro prevádzky a kultúrne podujatia. Preukaz ako prví navrhli Gréci a Portugalci. Otázniky majú zase Nemecko a Francúzsko, keďže výhrady majú k možnej diskriminácii nezaočkovaných občanov.

„Ak členské štáty akceptujú dôkaz o očkovaní s cieľom upustiť od určitých obmedzení týkajúcich sa verejného zdravia, ako je testovanie alebo karanténa, vyžadovalo by sa od nich, aby za rovnakých podmienok akceptovali potvrdenia o očkovaní vydané v rámci systému digitálnych zelených osvedčení,“ uvádza komisia s tým, že povinnosť by sa obmedzovala na vakcíny, ktoré majú povolenie na uvedenie na trh v rámci EÚ. „Členské štáty však budú môcť akceptovať aj iné očkovacie látky. Ak bude členský štát naďalej vyžadovať, aby držitelia digitálneho zeleného osvedčenia podstúpili karanténu alebo test, musí to oznámiť komisii a všetkým ostatným členským štátom, a takéto opatrenia odôvodniť,“ vysvetľuje tiež komisia.

Čo bude znamenať covid pas

- uľahčuje bezpečný voľný pohyb občanov Európskej únie v rámci bloku

- má dokázať, že je človek zaočkovaný proti covidu vakcínami schválenými v EÚ (členské štáty si budú môcť upraviť vlastné podmienky týkajúce sa uznávania vakcín mimo EÚ)

- dokazuje, že osoba má negatívny výsledok testu (PCR aj antigénový)

- dokazuje, že osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má prítomné protilátky

- opatrenie bude dočasné a zastavené, keď Svetová zdravotnícka organizácia vyhlási koniec pandémie

- bude k dispozícii bezplatne, v digitálnom alebo papierovom formáte

- obsahovať bude meno, priezvisko, dátum narodenia, krajinu, ktorá ho vydala, príslušné informácie o očkovacej látke/teste/prekonaní ochorenia

- nárok naň budú mať všetci ľudia, ktorí budú chcieť cestovať