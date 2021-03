Tréner Craig Ramsay oslavuje 70-ku: Želám si len jediné...

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay oslávil v stredu okrúhle 70. narodeniny.

Kanadský kouč nemá veľa prianí, v čase pandémie koronavírusu si želá k životnému jubileu jediné: "Aby sme všetci boli zdraví a čím skôr sa zbavili tejto pliagy."

Craig Ramsay sa narodil v torontskej štvrti Weston 17. marca 1951 do rodiny opravára a konštruktéra Billa Ramsayho. Prvé zábery na korčuliach robil v mrazivých zimných dňoch na tamojšej rieke Humber. Hokej zbožňoval už ako dieťa. Kým jeho otec majstroval doma v kôlni, on mu holdoval na rieke, pričom aj na dvore za domom mal provizórnu ľadovú plochu. V desiatich rokoch sa Craiga ujal rodinný priateľ a sused Bert Turney, ktorý trénoval klub v miestnej hokejovej lige. "Ako dieťa som nebol najlepší, ale mal som šťastie na skvelého trénera," spomína si na Turneyho, ktorý ho viedol do šestnástich. Naučil ho hrať poctivý hokej na oboch stranách klziska. Na ňom Ramsay bazíruje dodnes.

V roku 1967 prerušil Craig štúdium na strednej škole v North Albione. Dostal skúšobný kontrakt v organizácii Peterborough Petes, mal vtedy len 16 rokov a ani nie 68 kilogramov. Pri drobnej postave sám neveril, že sa môže udržať v tíme. "V tom čase som ani len neuvažoval, že by mohol byť zo mňa profesionálny hokejista," uviedol v rozhovore pre hockeyslovakia.sk. Roger Neilson, vtedajší tréner Petes, v ňom však videl hokejový potenciál. Na ľade sa Ramsay pod jeho vedením vypracoval na elitného brániaceho útočníka a stal sa aj kapitánom tímu. Neilsen už vtedy poznamenal, že ak to dokáže celú kariéru, bude napriek nižšej produktivite v porovnaní s hviezdami nevídane žiadaný.

Výhodu draftovať Ramsayho prvé pochopilo Buffalo v roku 1971. Po rozbehu v AHL sa 20-ročný Craig ocitol v prvom tíme Sabres, dokonca na súpiske v stretnutí proti Maple Leafs z Toronta, kde vyrastal. V piatom zápase za Buffalo strelil prvý hetrik. Hoci sa útočným chúťkam nebránil, vynikal najmä poctivou hrou s dôrazom na defenzívu. Spojil sa s Donom Luceom a Dannym Garoem, v Sabres založili takzvanú "utlmovaciu" formáciu, s ktorou si elitní útočníci súperov nevedeli poradiť. Výnimočné na Ramsayho formácií bolo, že z nej nebola len akási checking-line, ale bola aj ofenzívne produktívna.

Ramsay strelil aspoň 20 gólov v ôsmich za sebou idúcich sezónach. Kariéru zakončil ziskom 672 bodov v 1070 zápasoch. V sezóne 1974/75 doviedol Buffalo do finále play off, kde Sabres podľahli Philadelphii. Všetkých štrnásť profiligových sezón odohral v drese jediného tímu, so šabľou na hrudi. Za Buffalo odohral v najlepších rokoch 776 zápasov za sebou bez prerušenia. V sérii, ktorá je dodnes štvrtou najdlhšou v NHL. Z hry ho vyradila až zlomenina nohy v roku 1983. "Som na tú sériu hrdý. Časy však môj pohľad na prekonávanie takýchto rekordov zmenili. Nikdy by som nežiadal hráča, aby sa snažil o niečo podobné. Každému odporúčam práveže viac oddychu a pokoja, keď je to možné," povedal Ramsay, ktorého pre nezlomnosť a údernosť prezývali "baranidlo".

Po zrastení zlomeniny sa v roku 1983 vrátil a svoju dominanciu na ľade gradoval. V roku 1985 napokon získal Selkeho trofej, určenú najlepšie brániacemu útočníkovi v NHL. Ročník 1973/74, konkrétne 78 zápasov v ňom, odohral Ramsay bez jedinej trestnej minúty. Dovedna nazbieral v 1070 dueloch NHL len 201 trestných minút.

V roku 1985 po konci hráčskej kariéry ako 34-ročný okamžite smeroval na striedačku Sabres v pozícii asistenta. Vedenie klubu ho pritom presviedčalo už rok predtým, aby sa stal hrajúcim asistentom. Napokon si na šancu počkal. Netrvalo dlho a vypracoval sa na hlavného kormidelníka. V polovici sezóny 1986/87 nahradil na poste legendárneho Scottyho Bowmana. Ďalších šesť rokov akceptoval skôr manažérske ponuky, či už ako riaditeľ sekcie hráčov a zamestnancov, alebo asistent generálneho manažéra. Neskôr sa k trénerstvu vrátil, raz pracoval aj ako profesionálny skaut. V NHL toho preskákal veľa, prvú prestávku od profiligy si dal až po sezóne 2003/2004, po dovedna 33-ročnej aktivite v pozícii hráča, trénera či manažéra. Následne potiahol ďalších desať profesijných rokov, po ktorých si v ročníku 2015/2016 znova oddýchol. V roku 2016 prijal pozíciu tímového konzultanta v Montreale Canadiens. Nasledujúce leto ho oslovil Miroslav Šatan s ponukou na post hlavného trénera slovenskej reprezentácie. Ramsay dovtedy v medzinárodnom hokeji nepôsobil, navyše, na funkciu hlavného kouča mimo severoamerického územia mal pokročilý vek 66 rokov. Zvedavosť a chuť vyskúšať si na sklonku bohatej kariéry niečo nové, navyše cezhraničné, bola väčšia než súčet všetkých obáv či mínusov.

Po Ramsayho príchode sa veľa hovorilo najmä o systémových zmenách v herných prejavoch slovenských reprezentácií, ktoré stagnovali, čo potvrdzovali výsledky. Kanadský kouč prišiel s receptom, ktorému veril celý život - jednoduchosť skĺbená s modernosťou a odvážnosťou. Sám si po príchode vyhliadol hráčov, s ktorými sa odhodlal pracovať. Nebál sa siahnuť ani po tých, ktorí korčuľovali na domácich klziskách a v minulosti šancu nedostávali. Z mnohých urobil reprezentačných debutantov. Na Slovensko priniesol novú kultúru a cenné skúsenosti. "Vždy sa snažím ovplyvňovať hráčov svojím pokojom. Kľúčové je pracovať v prostredí, kde ľuďom človek nevnucuje, čo majú robiť. To nie je efektívne. Dôležitý je dialóg, diskusia, dohoda, spoločné riešenie. Ak pomôžem hráčom pochopiť, prečo som si ich vybral, prečo sú v tíme, prečo vykorčuľujú na ľad a skrížia hokejky so súperom, prečo majú blokovať, prihrávať a stáť v dráhe strely, môžeme byť úspešní. Nie im to diktovať. Treba ich k tomu naviesť, aby na to prišli sami. Hráči musia porozumieť, čo sa ich snažíte naučiť. Musia sa však cítiť komfortne. Na tom bazírujem. Veľa času trávim rozprávaním s hráčmi. Skutočne im chce porozumieť, aby som sa vedel o nich postarať. Aj o ich životy. Pomôcť im byť lepšími ľuďmi, samozrejme, lepšími hokejistami. Vždy chcem dať hráčom príležitosť ukázať mi, čo v sebe majú. Ibaže tento proces nemôžete začínať so zlými myšlienkami. To sa dá len s čistou hlavou," vraví Ramsay, ktorý už vlani v októbri predĺžil spoluprácu so SZĽH. Na základe dohody povedie reprezentáciu SR nielen v sezóne 2020/2021, ale v prípade úspešnej kvalifikácie o postup na ZOH do Pekingu až do konca ročníka 2021/2022.

"Myslíme si, že pozícia hlavného trénera je kľúčová a vyžaduje potrebné skúsenosti a vedomosti. Lepšieho kandidáta ako Craiga sme nemali. Verím, že trend, ktorý nastavil spolu so všetkými asistentmi, bude pokračovať a vyvrcholí úspešnou olympijskou kvalifikáciou," povedal pri predĺžení zmluvy prezident SZĽH Miroslav Šatan.

Napriek ročnému odlúčeniu pre pandémiu je Ramsay v stálom kontakte so slovenskými korčuliarmi v zahraničí, trénerskými partnermi i zväzovými kolegami. A teší sa návrat na Slovensko, ktorý ho čaká už o pár dní. Hoci po návrate do Bratislavy ho čakajú oveľa drsnejšie podmienky a opatrenia v porovnaní s tými, ktoré momentálne zažíva v Tampe. Majstrovstvá sveta v Rige budú pre čerstvého sedemdesiatnika životnou výzvou, ak sa budú konať v bubline, respektíve bez divákov.

Sedemnásteho marca, presne v deň sedemdesiatych narodenín, mal Ramsay termín na druhú vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Aj preto si v deň sviatku nevychutnal obľúbený golf, plánoval však zorganizovať grilovačku pre syna s dcérou i vnučku, následne i pre priateľov a susedov. Vraví, že k jubileu dostáva v podobe druhej dávky vakcíny akurátny dar: "Veď čo v deň narodenín môže byť lepšie, ako stáť na čiare a čakať na ihlu?" K sedemdesiatinám si želá, aby sme všetci boli zdraví: "A čím skôr sa zbavili tejto pliagy."



HRÁČSKA VIZITKA CRAIGA RAMSAYHO

1967 - 1971 Peterborough Petes/OHL

1971 Cincinnati Swords/AHL

1971 - 1985 Buffalo Sabres/NHL

Bilancia v NHL: 1070 zápasov, 252 gólov, 420 asistencií, 672 bodov / v play off 89 zápasov, 17 gólov, 31 asistencií, 48 bodov.



TRÉNERSKÁ A MANAŽÉRSKA VIZITKA CRAIGA RAMSAYHO

1985 - 1993 Buffalo Sabres (asistent trénera, hlavný tréner, asistent generálneho manažéra, riaditeľ oddelenia hráčov a zamestnancov)

1993 - 1995 Florida Panthers (asistent trénera)

1995 - 1996 Dallas Stars (skaut)

1996 - 1998 Ottawa Senators (asistent trénera)

1998 - 2001 Philadelphia Flyers (asistent, hlavný tréner)

2001 - 2004 Tampa Bay Lightning (asistent)

2005 - 2007 Tampa Bay Lightning (asistent)

2007 - 2010 Boston Bruins (asistent)

2010 - 2011 Atlanta Trashers (hlavný tréner)

2011 - 2014 Florida Panthers (asistent)

2014 - 2015 Edmonton Oilers (asistent)

2016 - 2017 Montreal Canadiens (konzultant)

2017 - 2021 tréner slovenskej hokejovej reprezentácie



NAJVÄČŠIE ÚSPECHY

1974 - hráčska účasť vo finále o Stanleyho pohár s Buffalom

1976 - účasť v zápase hviezd NHL

1985 - držiteľ Selkeho trofeje pre najlepšie brániaceho útočníka

1987 - uvedenie do Siene slávy Buffala Sabres

2004 - víťaz Stanleyho pohára s Tampou Bay v pozícii asistenta trénera