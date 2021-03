Tréner Nemcov Löw zúri: Prekladať zápasy do zahraničia nebudeme

Presúvanie medzištátnych futbalových zápasov kvôli cestovným obmedzeniam spôsobeným pandémiou koronavírusu neprichádzajú do úvahy. Trvá na tom tréner nemeckej reprezentácie Joachim Löw (61).

„Povedali sme si, že nebudeme prekladať medzinárodné zápasy niekam do Budapešti alebo inde, pretože nám to nedáva zmysel,“ vyhlásil pre RTL/ntv. Osem duelov Ligy majstrov sa napríklad hralo na neutrálnych miestach. RB Lipsko absolvovalo oba osemfinálové súboje proti Liverpoolu v maďarskej metropole.

„V Lipsku bola incidencia 50, v Liverpoole možno 100 a keď idete do Budapešti, tam 400, čo nemá logiku,“ zúril Löw. Zdôraznil, že kvalifikačné zápasy MS proti Islandu a Severnému Macedónsku určite odohrajú v Nemecku. Dejiskom má byť Duisburg.

Kouč nemeckého národného tímu sa modlí, aby mu anglické kluby uvoľnili hráčov z Premier League Tima Wernera, Kaia Havertza, Antonia Rüdigera (všetci Chelsea), Bernda Lena (Arsenal) a Ilkaya Gündogana (Manchester City). Pre ľudí prichádzajúcich z Veľkej Británie do Nemecka platia totiž špeciálne karanténne predpisy. „Sme v bubline. Keď sa pridajú hráči, vždy to prináša riziko. Nie je to situáciu, ktorú by sme si želali,“ dodal Löw.