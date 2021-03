Maroš Molnár sa pred rokom odsťahoval z Ružinova do inej časti Bratislavy: Sme tu megašťastní

Známy televízny tréner Maroš Molnár (48) si aj spolu s manželkou Zuzanou mysleli, že do konca života ostanú v byte na Palkovičovej ulici v bratislavskom Ružinove.

Potom im však do oka padla novostavba pod Kamzíkom a presťahovali sa. Nám do svojho stále tak trochu nedokončeného kráľovstva dovolili exkluzívne nahliadnuť .„Toto je naša oáza šťastia,“ privítal nás Maroš s úsmevom.

„Bude to takmer rok, čo tu bývame, hoci sme si mysleli, že v predošlom byte ostaneme do konca života. Ale naskytla sa táto možnosť, presťahovať sa do nových priestorov, ale hlavne bližšie k prírode, čo bola pre nás najväčšia devíza.“

Stačí prejsť pol kilometra a už ste medzi vinicami a vzápätí aj medzi stromami Malých Karpát. „Nezaváhali sme a išli sme do toho. Zatiaľ na tento byt nenachádzam jediné negatívne slovo. Musím zaklopať, sme tu megašťastní.“