Klasická televízia je mŕtva

Klasické sledovanie televízie je mŕtve, hlási väčšina domácností. Dnešná mladá generácia si klasickú televíziu už vôbec nezapne a je stále online.

Od doby, čo na trhu existuje sledovanie televízie cez internet sa aj staršia generácia prikláňa k online svetu, aspoň vo forme sledovanie televízie. Nájdu sa však aj takí, ktorí ešte kúzlo moderného sledovania neobjavili a sledujú TV po starom. Ako to teda naozaj je? Stojí za to ju vyskúšať a zmeniť svoj zastaraný spôsob, ako sledovať televíziu? Povieme si pár faktov a mýtov.

TV dnes sledujeme viac ako pred 10 rokmi

Slováci dnes trávia sledovaním televízie viac času ako v minulosti, a to aj napriek príchodu nových médií ako je Facebook, Youtube atď. Denne s ňou trávia dokonca viac času než pred 10 rokmi. Kým v roku 2008 sledovali Slováci starší ako 15 rokov televíziu v priemere asi 3 hodiny a 10 minút denne, dnes to sú zhruba 3 hodiny a 45 minút. Možno teda povedať, že stále trávime svoj voľný čas pred televízorom a vlastne nás to aj baví. Najmä teraz, keď sme obklopení pandémiou a všelijakými nariadeniami.

Miléniové a TV?

Je nevyhnutné spomenúť, že hovoríme o priemerných hodnotách, ktoré zvyšujú staršie vekové skupiny obyvateľstva sledujúci televíziu často aj cez 5 hodín denne. Mýtus, že sa dnešní mladí ľudia na televíziu nepozerajú, skrátka nie je pravda. Televízia je medzi mladými ľuďmi stále jedným z dominantných médií. Aj keď nejde o štandardné sledovanie televízie. Mladí, ale aj starší sa postupne presúvajú z klasického sledovania na moderné. Reč je o sledovanie televízie cez internet, napríklad Lepšia.TV. Výhod, prečo sledovať televíziu online je veľa. Prvá z nich je spätné pozretie. Napríklad u nami spomínané služby Lepšia.TV, ide o sledovanie televízneho obsahu až 30 dní dozadu. Ďalšou výhodou je využitie akéhokoľvek zariadenia, ktoré má prístup na internet. Môže to byť váš mobilný telefón, tablet, počítač, smart TV. V prípade, že nevlastníte ani jedno zariadenie, ale iba starý televízor, máte možnosť zaobstarať si Lepšia.TV box, ktorý zapojíte k svojmu televízoru a získate rovnaké funkcie, akoby ste vlastnili chytrú televíziu.

Medzi ďalšie hojne využívané funkcie, ktoré sledovanie televízie cez internet ponúka, patrí: neobmedzené nahrávanie programov, preskakovanie reklám, pretáčanie relácií, ako sa vám zapáči, tlačidla pauza alebo play, ktoré vám umožnia relácie pozastaviť alebo znova spustiť, a iné. Sami vidíte, že je to niečo iné, než ste boli doteraz zvyknutí. Zrazu sa stávate pánmi televízneho času a nepodliehate TV programu. Aj preto obľuba tejto služby stále rastie.

Keď videoobsah, tak v televízii

V dnešnej dobe ľudia sledujú videa tiež na rôznych internetových serveroch, ale čoraz viac obľúbené sú práve televízie cez internet. Je nutné povedať, že televízny svet sa za posledné roky výrazne premenil. Časy, keď na trhu pôsobili len tri alebo štyri televízne stanice, sú už preč. Dnes vďaka online televízii môžete sledovať vyše 100 TV staníc. S Lepšia.TV je to konkrétne 113 staníc. Väčšina TV kanálov je dnes tematicky zameraných, poskytovatelia môžu osloviť fanúšikov športu, vedy, histórie, prírody, kultúry alebo hudby.

Súčasťou online televízie, respektíve televízie Lepšia.TV je obrovský archív, v ktorom nájdete tisíce filmov, seriálov a relácií dostupných na okamžité sledovanie. Je to vlastne veľká videotéka, z ktorej si môžete vybrať čokoľvek, čo sa vám zapáči a na aký žáner práve máte náladu.

Určite stojí za to si túto službu skúsiť na vlastnú kožu. Navyše skúšobný mesiac služby Lepšia.TV vrátane balíčka HBO si môžete vyskúšať úplne nezáväzne. Cena je 10 centov na mesiac. Následne je to len 7,39 € mesačne za Lepšia.TV. K nej si môžete dokúpiť aj filmový balík HBO za 8,13 €. Služba finančne vychádza veľmi prívetivo, čo sa týka pomeru cena/výkon, je to najlacnejšia cena na trhu. Za necelých 8 eur získate 113 staníc. To ponúka len a len táto služba. A ak už nebudete chcieť sledovať, službu môžete kedykoľvek zrušiť. Pozrite sa na ich web www.lepšia.tv a presvedčte sa sami. Doba ide dopredu a predsa nechcete sledovať TV ako pred sto rokmi.