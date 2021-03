Goffa zvádza najťažší boj v živote: Už viem, ako vyzerá covidová vojnová zóna!

Zvádza najťažší boj v živote. Bývalý skvelý futbalový záložník a tréner Vladimír Goffa (61) je už vyše týždňa v nemocnici.

Ničí ho nový typ koronavírusu, no Goffa neskladá zbrane. „Ako sa mám? Takto. Voľakedy som bol rýchly útočník, teraz utekám z lopaty a nevládzem, no makám. Štvrtý deň v nemocnici, už tretia moja JiSka, furt ma presúvajú. Nedávam to sem, aby ste ma ľutovali, ale aby ste si dávali pozor na seba a blízkych a pri prvých príznakoch utekali na pcr test a k lekárovi. Senzační doktori a personál. Pred chvíľou dobehol jeden a oznámil, že pacient ročník 1974 sa prebral a je pri vedomí. Oni normálne vytvorili malý kruh a tancovali na izbe od radosti,“ uviedol ešte sobotu niekdajší tréner slovenskej 21-ky na svojom facebookovom profile.

Goffa zverejnil aj fotografiu z nemocničnej izby, na ktorej má zavedený kyslík. V pondelok pridal ďalší veľavravný a smutný status: „Už viem, ako vyzerá covidová vojnová zóna. Som v epicentre diania, dnes z nás šiestich na izbe odviezli dvoch z kyslíka na pľúcnu ventiláciu. Uvidím ich ešte? Všimol som si, že 40-ici a 50-ici to zvládajú oveľa lepšie, než my starší. Nechcem vás strašiť, len poprosiť o maximum očkovania a zodpovednosti. Vaši blízki vás potrebujú. Granáty okolo mňa nelietajú, ale bolesť a slzy áno. Update po 2 hodinách - jedného ročník 1953 už neuvidím. RIP.“

Podporu známe osobnosti žilinského a slovenského futbalu prejavili stovky priateľov a fanúšikov. „Tréner bojujte!“ pridáva sa aj naša redakcia.