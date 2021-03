Krásna tínedžerka Olivia ukázala anomáliu: Fíha, videli ste už taký prst?

Olivia Mercea (16) z americkej Arizony má nezvyčajne dlhý prostredník.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Nádejná modelka ukázala svoju anomáliu na TikToku. Jej prostredný prst meria 12,5 centimetra. Video sa začalo šíriť sociálnou sieťou, a tak krásku oslovil portál Ladbible. ,,Že je môj prst dlhší ako je bežné, som si uvedomila pred pár rokmi. Najprv som sa ohľadom toho cítila neistá, ale potom som si uvedomila, že je to celkom vtipné a veľakrát rozosmejem ľudí,“ povedala.

Oliviino video videli už 4 milióny ľudí a dostalo milión lajkov. ,,Reakcia na TikToku je šialená. Nikdy by mi to nenapadlo. Chcela by som sa stať modelkou, možno sa vďaka tomu k môjmu profilu dostanú ľudia z modelingovej branže,“ dúfa, že dlhý prst naštartuje jej kariéru. Okrem pár škaredých komentárov na jej nezvyčajne dlhý prostredník, väčšina ľudí oceňuje jej zmysel pre humor.

,,Aj moje prsty na nohách sú veľmi dlhé. Vždy keď mi niečo spadne v sprche, podám si to prstami na nohách, nemusím sa zohýbať,“ prezradila Olivia. Ako si všíma portál Ladbible, nie je sama, veľa ľudí v komentároch napísalo, že majú tiež prsty dlhšie ako bežní ľudia. Podľa niektorých teórií dlhý prostredník znamená, že je jeho majiteľ prirodzený vodca. Podľa čínskej metódy veštenia z rúk je to znakom toho, že človek bude v strednom veku zdravý a prosperujúci.