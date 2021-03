Detail z ulice v centre Prešova pobúril všetkých lokálpatriotov! Toto museli vykričať: Veď je to hanba

Poklopy na kanál predmetom polemiky! Rozhodnutie mesta dalo poriadnu facku lokálpatriotom z východoslovenského mesta.

Na kuriózny výber poklopov na kanály upozornil bývalý primátor mesta Prešov Pavel Hagyari. Pod jeho fotografiu sa vyjadrili stovky komentujúcich, ktorí si tento krok mesta nevedia vysvetliť.

Na Jarkovej ulici, ktorá sa považuje za jednu z najkrajších priamo v centre Prešova, prebieha už niekoľko mesiacov rekonštrukcia. Mesto opravilo cestu a osadilo poklopy s názvom Košice VVS. Ide o logo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti s riaditeľstvom v Košiciach. Prešovčania však Košice na poklopoch považujú za zradu.

"Oprava ul. Jarková- že mešká, to je v Prešove bežné, že je predražená, to je už verejné tajomstvo, ale dať v Prešove na poklop “Košice” je hanbou zodpovedných a výsmechom lokálpatriotizmu Prešovčanov (pri výstavbe futbalového štadióna Tatrana tam dajte do loga vranu)," reagoval na poklopy bývalý primátor mesta Pavel Hagyari.

"Prešov opäť na smiech celému Slovensku," hovorí jeden komentár. "Došli mi písmenká a padla sánka. Toto sa okomentovať nedá. Nech si ušijú z hanby kabát. Daňový poplatnik si takú potupu nezaslúži," uviedla ďalšia zahanbená Prešovčanka. Mnohí v komentároch upozorňujú na to, že mestá v centrách osádzajú poklopy s erbom či názvom mesta. Jedna z Prešovčaniek dokonca zverejnila dôkazné fotografie z viacerých miest, či dokonca z Hlavnej ulice v Prešove.

Ďalší obyvatelia však situáciu tak vážne neberú. "Nedramatizujme, je to len logo firmy. Pováľame teraz elektrické stĺpy, lebo je na betónových pätkách BYTČA?" Reaguje komentujúci. So žiadosťou o vyjadrenie sme požiadali aj samotné mesto Prešov.

"Kanalizačné poklopy na Jarkovej ulici nepatria mestu Prešov, ale Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorá má sídlo v Košiciach a nápis ´KOŠICE´ je súčasťou jej loga. Takéto poklopy sú v Prešove umiestnené na viacerých miestach a doposiaľ sme nezaznamenali žiadnu negatívnu reakciu v súvislosti s vyobrazením loga VVS. Označenie spoločnosti logom na poklopoch má okrem toho význam aj v prípade krádeže, nakoľko sú takto ľahko stotožniteľné," odpovedal nám hovorca mesta Vladimír Tomek.

"Kanalizačné poklopy s logom VVS sa používajú v meste Prešov dlhé roky a vo všeobecnosti sú bežnou súčasťou cestných komunikácií, a preto nepredpokladáme, že by mohli niekoho uraziť,"doplnil hovorca. Ten však neupokojil Prešovčanov, ktorí poklopy s logom akejkoľvek firmy oželejú v uliciach svojho mesta, nie však v jeho centre.