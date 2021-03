Bude robiť poriadky s COVID automatom? Jasné stanovisko dočasného ministra zdravotníctva

Do COVID automatu by sa nemalo zasahovať. Tento mechanizmus Slovensko "veľmi dobre vedie". Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády minister financií Eduard Heger (OĽANO), dočasne poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR.

Na rokovaní podporí predĺženie núdzového stavu o 40 dní. Je to podľa neho nevyhnutnosť. Pripomína, že v COVID automate je veľa parametrov, na základe ktorých sa vyhodnocuje to, akú farbu bude mať daný okres. "Nezasahujme do tohto mechanizmu len tak podľa vlastného rozhodnutia, lebo by to mohlo rozladiť celý mechanizmus," podotkol Heger. To, že odborníci kritizujú sústavné testovanie a tvrdia, že neprináša efekt, Heger povedal, že je to vec názoru. "Testovanie je jediný spôsob, ako môžete identifikovať človeka, ktorý je pozitívny," poznamenal minister. Bude robiť problémy? Sulík zahlasuje za predĺženie núdzového stavu len pod jednou podmienkou