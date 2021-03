Zasadá terajšia vláda poslednýkrát? Remišová povedala, ako to cíti

V rokovaní musíme pokračovať tak, aby sa koaličná kríza skončila čo najskôr. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedla vicepremiérka a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová.

"Urobím všetko pre to, aby toto (v stredu) posledná vláda nebola," uviedla. Pripomenula, že požiadavky Za ľudí sa nemenia, vychádzajú z uznesenia, ktoré strana a jej predsedníctvo prijalo a ktoré mieria k výmene na poste premiéra. "Za tým si stojíme," potvrdila.

V prípade núdzového stavu predpokladá podporu jeho predĺženia. "Ak sa za predĺženie vyjadrili odborníci na pandemickej komisii, podporíme to aj my," zdôraznila. Nevylúčila však diskusiu o dĺžke predĺženia. Od rezortu zdravotníctva preto chce detailné informácie o pandemickej situácii. "Budeme sa pýtať, či je potrebné predĺženie o 40 dní alebo na kratšie obdobie s tým, že sa to potom opäť prehodnotí," uviedla.

Vyjadrila sa aj k odchodu ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorého demisiu v stredu popoludní prijme prezidentka Zuzana Čaputová. "Prekvapilo ma to o to viac, že jeho rezort je jeden z najdôležitejších pri poskytovaní pomoci počas pandémie," poznamenala Remišová, ktorá Krajniakovu prácu v čele rezortu považuje za "dobrú a poctivú".