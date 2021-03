Dominika Stará nahlásila porušovanie opatrení, nastal teror: Drsnú pomstu rieši polícia!

Koncom januára povedala speváčka Dominika Stará, dnes už nosí priezvisko Jurena, vytúžené áno svojmu partnerovi Michalovi.

Fotogaléria 20 fotiek v galérii

Po sobáši sa dvojica k sebe nasťahovala a užívať by si mala fázu medových týždňov. Obdobie plné lásky však speváčke kazí ostrý konflikt, do ktorého sa dostala, keď nahlásila porušovanie pandemických opatrení. Teror, ktorý zažíva, opísala na sociálnej sieti. ,,Asi pred mesiacom a pol, keď bola situácia na Slovensku hrozná, všimla som si, že hokejová hala vedľa nášho bytu veselo funguje. O 6. do 22. hodiny, premlelo sa tu minimálne sto ľudí denne, od najmladších detí po starých chlapov. Samozrejme bez rúška, s hokejkami, korčuľami. No, halu asi neupratovali,“ ozrejmila Dominika, ktorá býva v Šamoríne.

,,Náš salón stál už skoro 2 mesiace, koniec lockdownu v nedohľadne, ale pravidlá predsa neplatia rovnako pre všetkých, však? Po 2 týždňoch, čo bolo parkovisko denne plné, som zavolala na políciu, či majú nejakú výnimku, lebo kým v televízii vyzývajú ľudí k zodpovednosti, títo ľudia si tu veselo fungujú, akoby sa nechumelilo. Povedali mi, že povolenie určite nemajú a treba to posunúť na hygienu, lebo takýchto dobrodruhov, čo nič nerešpektujú, je veľa,“ vysvetlila speváčka.

Aké peklo rozpúta, nečakala v najhoršom sne. ,,Keďže som sa odvážila ozvať sa, začali sa diať divné veci. Mimochodom, únik môjho mena budem riešiť s právnikmi, pretože si myslím, že to bolo proti ochrane osobných údajov. Prívod elektriky do nášho bytu bol preseknutý. Naše auto je zázračnou náhodou celé v oprave. O výhražných správach, po ktorých nám musela polícia strážiť majetok, ani nehovorím,“ opísala Dominika, čomu čelí.

,,Tiež som sa dnes dozvedela, že sa mám báť chodiť po Šamoríne, lebo dostanem na hubu. No a dnes sa k tomu pridalo osočovanie mojej rodiny, konkrétne maminy. To bola posledná kvapka. Pretiekol pohár mojej trpezlivosti, asi budem musieť kontaktovať mojich právnikov. Takže vážení, plynie z toho jedno ponaučenie. V našej krajine sa neoplatí byť slušným občanom,“ hnevá sa Dominika, ktorá doplatila na to, že natrela hriešnikov. Je pritom škandalózne, že sa previnilci dozvedeli, že to bola práve ona. Úrady by mali ľuďom nehlasujúcim porušenie opatrení garantovať anonymitu.