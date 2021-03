Muž chcel vyzerať ako instagramový filter: Za prerábku tváre vysolil pekný balík! Drsné reakcie ľudí

Za nový "dizajn" tváre zaplatil obrovské peniaze! Pozrite sa, ako vyzerá mladík po vylepšeniach.

Ešte donedávna chceli mať niektorí muži vzhľad Kena, no zdá sa, že najnovším trendom je vyzerať ako filter bez jeho použitia.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Levi Jed Murphy (24) z Manchestru, ktorý pôsobí na platforme OnlyFans, minul neuveriteľných 30 000 libier (34 900 eur) za kozmetické a chirurgické zákroky. Má výplne v perách, lícach, brade, čeľusti a pod očami a tiež má plastickú operáciu nosa, pier a spravené mačacie oči. Má za sebou aj zákrok na vyrovnanie zubov.

Hoci má radosť z toho, ako vyzerá, nie každý je taký pozitívny a často mu na sociálnych sieťach chodia nepríjemné správy. Negatívne komentáre však ignoruje a hovorí, že si neberie nič k srdcu, píše ladbible.com.

"Keď som mal devätnásť, dostal som svoju prvú striekačku s výplňou pier. Kochal som sa tým, ako to vyzeralo, vrátil som sa o mesiac neskôr a odvtedy chodím na zákrok stále," priznáva. V 20 rokoch však pritvrdil a nechal si urobiť výplne do tváre, čeluste a pod oči. "Pre mňa to nie je nič veľké. Je to ako zmeniť si svoj šatník, ale samozrejme trochu extrémnejšie a bolestivejšie," vysvetľuje mladík, ktorý za zákrokmi chodí do Turecka. Tvrdí, že za rovnakú službu zaplatí o polovicu menej ako vo Veľkej Británii.

Dôvodom, prečo sa rozhodol pre drastické zákroky tváre, bol fakt, že Instagram vyradil filter, ktorý vás zobrazuje, ako by ste vyzerali po plastickej operácii. To, čo videl, sa mu veľmi páčilo. „Zoperovali ma podľa toho, ako som vyzeral cez daný filter," vysvetľuje a dodáva: „Milujem pútať pozornosť ľudí - aj po operáciách zverejňujem priebeh zotavovania prostredníctvom sociálnych sietí, aby som na seba upozornil. Samozrejme, nie každý na môj vzhľad reaguje dobre a mám tisíce strašných komentárov od trollov, ktorí hovoria, že vyzerám ako Handsome Squidward alebo maska z The Purge.

Ale úprimne, som zvyknutý dostávať hrozné komentáre, neberiem si nič k srdcu. Moja mama a priateľ ma úplne podporujú v čomkoľvek, čo robím, a to je pre mňa dôležité. Dostávam tiež správy od ľudí, ktorí hovoria, že som inšpiráciou alebo že som im pomohol so sebadôverou, to ma vždy poteší."