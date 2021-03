Viceprezidentka USA podporila všetky ženy: Zdôraznila dôležitosť ich postavenia

Viceprezidentka USA Kamala Harrisová v utorok na zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien povedala, že "spoločenské postavenie žien je spoločenským postavením demokracie".

Dodala, že vláda amerického prezidenta Joea Bidena bude pracovať na zlepšení oboch z nich. Informovala o tom agentúra AP. Prvá žena-viceprezidentka v dejinách USA počas svojho vystúpenia prostredníctvom videokonferencie citovala bývalú prvú dámu Spojených Štátov Eleanor Rooseveltovú, ktorá vyhlásila, že "bez rovnosti nemôže existovať demokracia". "Inými slovami, spoločenské postavenie žien je spoločenským postavením demokracie," poznamenala Harrisová a dodala, že Spojené štáty budú pracovať s cieľom zlepšiť oboje a sú odhodlané podporovať demokratické hodnoty zahrnuté vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.

Vylúčenie žien z procesu rozhodovania je podľa Harrisovej "znakom chybnej demokracie" a zdôraznila, že ich účasť "demokraciu posilňuje". Eleanor Rooseveltová bola manželkou bývalého prezidenta USA Franklina Delana Roosevelta (1933-45). V roku 1948 ako predsedníčka komisie OSN pre ľudské práva stála pri zrode Všeobecnej deklarácie ľudských práv, pripomína AP.

Harrisová takisto povedala, USA posilňujú svoju angažovanosť v rámci OSN a poukázala na opätovný vstup USA do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Rady OSN pre ľudské práva či oživenie členstva Spojených štátov v štruktúre OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (UN Women). Viceprezidentka poukázala aj na to, že pandémia ochorenia COVID-19 "ohrozila ekonomickú a fyzickú bezpečnosť a zdravie žien všade vo svete.

Tohtoročné 65. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien sa začalo 15. marca a potrvá do 26. marca. Z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 sa koná prezenčne i dištančne, pričom väčšina delegátov sa pripája prostredníctvom videokonferencie.