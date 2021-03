Predajcovia na trhoviskách sú zúfalí: Nezmyselné opatrenia, už teraz ledva zarobíme na cestu!

Nezmyselné nariadenia! Aj takto reagujú na rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) predajcovia na trhoviskách.

Niektorí z nich boli nútení zatvoriť po tom, čo bratislavskí hygienici na základe vyhlášky ÚVZ informovali, že prevádzkovanie trhových stánkov nie je povolené. Pre mnohých však ide o jediný zdroj príjmu a obávajú sa, čo bude ďalej...

Prvé trhoviská v hlavnom meste zavreli svoje brány vo štvrtok 11. marca. Staré Mesto totiž reagovalo na rozhodnutie RÚVZ a trh na Žilinskej či street food na Poľnej ulici museli dať zatvoriť. Mestská časť s týmto nariadením však celkom nesúhlasí, a tak sa starostka Zuzana Aufrichtová rozhodla oficiálnym listom požiadať hlavného hygienika, aby usmernenie prehodnotil.

„Požiadali sme, aby odstránili disproporciu v rámci vyhlášky, ktorá bola vytvorená s cieľom znížiť mobilitu, no paradoxne, má presne opačný efekt a mobilitu zvyšuje. Ľudia totiž za službami a tovarom, ktorý zvykli nakupovať na trhoviskách v blízkosti bydliska, idú na iné, často vzdialenejšie miesta, prípadne na trhoviská, ktoré ešte ostali otvorené,“ prezradila Aufrichtová s tým, že vyhláška má právne nedostatky a je nejednoznačná.

Petícia za stolový predaj

Situácia sa nepáči stánkarom, ktorí rozbehli petíciu za obnovenie stolového predaja. „Jeho zákaz v období predaja prvej jarnej zeleniny a rastlinných priesad bude mať katastrofálny dopad na malých lokálnych pestovateľov aj návštevníkov trhoviska,“ upozornili v petícii. Zatvoriť predaj ovocia a zeleniny musela aj Nová tržnica na Trnavskom mýte a Fresh Market - farmárska tržnica.

Ten však našiel spôsob, ako stánkársky zelovoc zachovať. Z predajných stolov, ktoré nie sú povolené, ich presunul do klasických prevádzok. Kedy a či vôbec však dôjde k znovuotvoreniu trhovísk, známe nie je. „Pripravujeme návrh na fungovanie tržníc a trhovísk s regulovanými podmienkami. Bude však potrebné to prediskutovať na pandemickej komisii,“ informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Čo hovorí vyhláška?

Vyhláškou ÚVZ SR č. 98 sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby. Zároveň sú v nej uvedené prevádzky a služby, na ktoré sa tento zákaz nevzťahuje. Medzi takýmito výnimkami nie sú uvedené tržnice a trhoviská. Všetky takéto prevádzky musia byť podľa platnej vyhlášky zatvorené a aj na základe aktuálneho stanoviska ÚVZ SR zo dňa 23. 2. 2021.

Zákaz sa podľa vyhlášky nevzťahuje na predajne potravín a na prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby. Ambulantný predaj potravín, pokrmov a nápojov, stánkový predaj nie je podľa §1 vyhlášky ÚVZ SR č. 98 povolený, preto je zakázaný.

Čo na nariadenie hovoria stánkari?

Nezarobím ani na cestu

Katka, Dunajská Streda - trhovisko Miletička Otvoriť galériu Stánkarka prezradila, že v poslednom čase chodilo čoraz menej zákazníkov. Zdroj: mh

- Vieme, že ostatné trhoviská v meste už zatvorili, a preto počítame s tým, že zatvoria aj nás. Neviem si však predstaviť, ako to bude. Je to moje jediné živobytie a musíme platiť účty, odvody, účtovníčku, okrem toho mám aj dvoch zamestnancov. Len za prenájom priestorov platíme každý mesiac 424,50 a 40 eur za parkovanie. Od 19. decembra, odkedy platí zákaz vychádzania, sem chodí o dosť menej ľudí. Každý deň je iný, ale niekedy nezarobím ani na cestu. Zatvorili nás aj minulý rok, 11. marca na 5 týždňov. Vtedy nám nevrátili ani peniaze za prenájom priestorov, ktorý sme si zaplatili na mesiac vopred.

Je to nezmyselné nariadenie

Miroslav (44), Gajary (okr. Malacky) - trhovisko Miletička Otvoriť galériu Miroslav niekedy nezarobí ani cent. Zdroj: mh

- Zatiaľ predávame a uvidíme, ako to bude ďalej. Tie nariadenia sú nezmyselné. Kde sa nakazí človek skôr? Tu, na čerstvom vzduchu, kde je menej ľudí, alebo v supermarketoch, kde sú natlačení na seba? Niekedy si človek už až namýšľa, či to nerobia tie reťazce naschvál, aby nás odstavili. Mesačné náklady mám približne 1 000 eur a ledva mám niečo do plusu. S bratmi sa venujeme výrobe medu, to nás živí, no neviem, ako to pôjde ďalej, keď tu nebudem môcť predávať. Chcú znižovať mobilitu, no tým, že nás zatvoria, ju iba zvýšia, pretože sa všetci budú hromadiť v obchodoch.