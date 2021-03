Posledné zbohom pre Vránovu manželku († 35): Dojemný odkaz otca Lindsey

Dali jej posledné zbohom! V piatok sa konala smútočná rozlúčka so zosnulou manželkou kapitána HC Oceláři Třinec Petra Vránu, Lindsey († 35).

Obradu sa zúčastnili aj rodičia Lindsey, ktorí vďaka finančnej zbierke mohli priletieť z kanadského Halifaxu do Česka. Podľa portálu isport.cz poslúžilo vyzbieraných 400 tisíc korún (približne 15 tisíc eur) na úhradu leteniek a s tým súvisiacimi opatreniami proti koronavírusu. "Bolo to krásne. Cítil som lásku, keď sme dávali naše posledné zbohom. Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí prispeli. A za milé slová pre zdrvenú rodinu," povedal otec Brad.

Vránova manželka sa začiatkom marca vybrala na prechádzku okolo Slezskej Harty spolu so psíkom, ktorý však odbehol na zamrznutú priehradu. Lindsey ho chcela zachrániť, no preboril sa pod ňou ľad a v studenej vode sa utopila. Hoci sa ju miestne záchranné zložky snažili ešte oživiť, už sa im to nepodarilo.