Sagan sa chce po Tirrene opäť pobiť o víťazstvá: Ešte to nejde, no vrátim sa

Slovinský cyklista Tadej Pogačar zo SAE Team Emirates sa stal celkovým víťazom pretekov Tirreno-Adriatico.

Na triumf mu stačilo štvrté miesto v utorkovej záverečnej časovke na 10,1 km s mankom dvanásť sekúnd na víťaza Wouta van Aerta z Belgicka. Druhý bol Švajčiar Stefan Küng zGroupama-FDJ (+6 s) a tretí Talian Filippo Ganna z Ineosu (+11). Slovenský jazdec

Úradujúci majster sveta Ganna prehral v časovke prvýkrát po vyše roku. Van Aert mu ukončil sériu ôsmich víťazstiev za sebou. V celkovom poradí skončil Belgičan druhý s odstupom 1:03 minúty. Tretí bol Španiel Mikel Land z tímu Bahrajn Victorious. "Je to skvelý štart do sezóny. Teraz budem potrebovať trochu oddych, pretože sa cítim vyčerpaný," citovala agentúra AFP Pogačara. S výsledkom bol spokojný aj Van Aert, ktorého tešil najmä triumf v časovke v silnej konkurencii: "Boli tu takmer všetci časovkárski špecialisti. Napokon ma v celkovom poradí zdolal iba víťaz Tour de France, takže si myslím, že to bol výborný začiatok."

Sagan svoje premiérové preteky v tejto sezóne zakončil na celkovom 130. mieste (+1:07:31 h). Slovenský pretekár musel odložiť plánovaný štart ročníka pre koronavírus. Spoločne s bratom Jurajom a ďalším krajanom z tímu Erikom Baškom mali pozitívny test v závere sústredenia na Kanárskych ostrovoch.

"Stratil som takmer všetok základ zo zimnej prípravy. Musím si 'budovať' nohy a nájsť svoj rytmus. Počítam, že sa budem zlepšovať, etapu po etape, deň po dni," uviedol pre La Gazzetta dello Sport po prvej etape na pretekoch Tirreno - Adriatico, ktorou oneskorene odštartoval sezónu. Trojnásobný majster sveta v nej obsadil v hromadnom dojazde 11. miesto.

Ani v ďalších etapách sa nezapojil do boja o triumf, jeho druhé najlepšie umiestnenie bolo v 6. etape, keď obsadil 14. priečku. Na pretekoch, ktoré vyvrcholili záverečnou časovkou, bojovali hviezdy ako Wout van Aert, Mathieu van der Poel či majster sveta Julian Alaphilippe. Sagan by sa rád pripojil, aleZároveň ocenil, že v podaní tejto trojice či ďalších podobných jazdcov, má cyklistika úplne inú dynamiku.uviedol v rozhovore pre Het Laatste Nieuws.

Tirreno - Adriatico - 7. etpa (časovka, 10,1 km):

1. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 11:06 min, 2. Stefan Küng (Švaj./Groupama-FDJ) +6 s, 3. Filippo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers) +11, 4. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +12, 5. Benjamin Thomas (Fr./Groupama-FDJ) +16, 6. Alberto Bettiol (Tal./EF Education-Nippo) +18, 7. Joao Almeida (Portug./Deceuninck-Quick-Step) +24, 8. Kasper Asgreen (Dán./Deceuninck-Quick-Step) +26, 9. Michael Hepburn (Aus./Team BikeExchange) +27, 10. Tobias Ludvigsson (Švéd./Groupama-FDJ) + 28, ... 108. Peter SAGAN (Bora-hansgrohe) +1:26 min.

celkové poradie: 1. Pogačar 26:36:17 h, 2. Van Aert +1:03 min, 3. Mikel Landa (Šp./Bahrajn Victorious) +3:57, 4. Egan Arley Bernal Gomez (Kol./Ineos Grenadiers) +4:13, 5. Matteo Fabbro (Tal./Bora-hansgrohe) +4:37, 6. Almeida +4:54, 7. Tim Wellens (Belg./Lotto-Soudal) +5:00, 8. Romain Bardet (Fr./Team DSM) +5:50, 9. Vincenzo Nibali (Tal./Trek-Segafredo) +6:30, 10. Simon Yates (V. Brit./Team BikeExchange) +7:45, ... 130. SAGAN +1:07:31 h

Vymenil kocky za kopce

Peter Sagan sa prvýkrát v kariére predstaví na Okolo Katalánska. Na pretekoch známych ostrými stúpaniami bude naberať potrebné kilometre, keďže stále nie je v takej forme, v akej bol v rovnakom čase v uplynulých sezónach. Namiesto belgických klasík sa tak predstaví v katalánskych kopcoch.