Ján so synčekom Jankom už viac neživoria: Obrovské dojatie a vďaka dobrým ľuďom! Čo prezradila jeho mama?

Ich ťažký osud dojal množstvo dobrých ľudí. Nový Čas priniesol smutný príbeh Jána (36), ktorý sa sám stará o svojho synčeka Janka (3) v prenajatom byte v Hliníku nad Hronom (okr. Žiar nad Hronom).

Po zaplatení nájmu zostane nešťastnému mužovi, ktorého pred viac ako 1,5 rokom opustila partnerka a matka chlapčeka, približne len 30 eur. Do práce chodiť nemôže, lebo je s Jankom na materskej dovolenke. Ich chladnička tak často zívala prázdnotou a otec si neraz odtŕhal od úst, len aby jeho synovi nič nechýbalo.

Po zverejnení článku sa spustila lavína pomoci. Vďaka stovkám dobrých ľudí sa situácia živoriacej rodiny zmenila a otec už nemusí rozmýšľať, či bude mať jeho synček čo jesť.

Osudom ťažko skúšaný Ján (36) neskrýva dojatie. „Chladničku máme plnú a aj ďalšie zásoby jedla. Samozrejme, termix, jogurty, mlieka, mäso, cestoviny či ryžu. Situácia je oveľa, oveľa lepšia. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí nám pomohli,“ hovorí vďačne Ján. Čitatelia Nového Času, ktorých príbeh muža so synom chytil za srdce, dokonca chlapčekovi poslali aj šatstvo či hračky.

Ján však zostal nemilo prekvapený z toho, že keď vyšiel ich príbeh, niektorí ľudia ho obvinili, že peniaze míňa na alkohol, ktorému vraj holduje. „To je nezmysel. A z čoho by som ho kupoval? U mňa doma nenájdete ani kvapku alkoholu. Veď sa musím starať o syna. V minulosti som občas v sobotu zašiel s kamarátmi do krčmy na pivo. Aj to je už však minulosťou,“ vysvetľuje rozhorčene.

Prehovorila mama

Mnohí si kladú otázku, prečo ťažko skúšanému Jánovi so synom nepomáhajú rodičia, ktorí žijú iba pol kilometra od Hliníka nad Hronom v obci Dolná Ždaňa. „Mali sme viacero nezhôd s otcom. Išlo hlavne o matku malého Janka, a tak ma otec vyhodil,“ vysvetľuje Ján. Nezhody priznáva aj jeho otec, avšak konkrétnejší nechcel byť.

„Bolo toho strašne veľa. Ja ho tu nechcem. Povedal som, že má zákaz chodiť na tento dvor,“ povedal rezolútne Jánov otec, ktorý tiež potvrdil, že jeho syn problém s alkoholom určite nemá. Viac svetla vniesla do sporu dvoch mužov Jánova matka.

„Viete, oni sú obaja veľmi tvrdohlaví. Ja mám silnú cukrovku a o malého Janka sa nemôžem starať. Čo ak by som odpadla, čo potom ten malý chlapec? V minulosti sme im pomáhali, čo sa týka jedla a aj financií. Pre pandémiu som však prišla o prácu. Muž je na dôchodku. Sme radi, keď si všetko poplatíme. Nemáme už nazvyš… So synom a s malým Jankom sa stretávam tuto neďaleko, keď idú na prechádzku, a sme spolu vonku. On sa o malého vzorne stará, je dobrý otec,“ dodala Jánova mama.

Obsah chladničky

paštéty

maslá

jogurty a termixy

syry

párky

vajcia

ovocné kapsičky

tvaroh

mlieka

džemy

smotana

kečup

ochutené mlieko

+ kuracie a bravčové mäso v mrazničke