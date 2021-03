Zásah záchranárov sa zmenil na nočnú moru: Sanitka v Košiciach zmietla dvoch mužov

Mali poriadne šťastie! V Košiciach sa stala nezvyčajná nehoda. Sanitka so zapnutými majákmi nezvládla manéver a cestou za pacientom zmietla dvoch ľudí pri vystupovaní z auta.

Jeden z nich utrpel vážne zranenia a skončil v nemocnici. Kolízia mohla dopadnúť oveľa horšie, našťastie sa na mieste nenachádzalo veľa ľudí.

Rutinný zásah záchranárov sa zmenil na nočnú moru. Pri predbiehaní seatu jeho šofér vybočil a vodič sanitky v snahe vyhnúť sa zrážke strhol volant, aby sa v poslednej chvíli vyhol nárazu. Nepodarilo sa mu to, no podľa svedkov chýbali milimetre, aby šmyk vyrovnal. Sanitka vzápätí narazila do zaparkovaných áut práve v momente, keď z vozidla vystupovali dvaja ľudia. Miera poškodenia naznačuje, že išlo o silný náraz a mali poriadne šťastie, že prežili.

Prvú osobu ošetrili len ambulantne, druhá, žiaľ, nemala toľko šťastia. Muža (40) museli transportovať do nemocnice vo vážnom stave. „Pacient utrpel viacpočetné vážne poranenia a musel byť urgentne hospitalizovaný na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ povedala Ladislava Šustová z komunikačného oddelenia UNLP. Hovorca Záchrannej služby Košice Viktor Wurm pre Nový Čas prezradil, že posádka sanitného vozidla, ktorá smerovala k pacientovi v bezvedomí, pri nehode neutrpela zranenia.

Na otázku, či v osudnej chvíli predbiehania iného auta použili záchranári maják, Wurm odpovedal nasledovne: „V snahe objektívne a dôkladne prešetriť celú udalosť sa k okolnostiam nehody v tomto štádiu nebudeme bližšie vyjadrovať.“ Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová potvrdila, že dychová skúška bola u oboch vodičov negatívna. „Okolnosti nehody a miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uzavrela Ivanová.